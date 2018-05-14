Ufak Tefek Cinayetler 29. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Ufak Tefek Cİnayeyler yeni bölümde Oya'nın eli güçleniyor. Kaza sonrası Oya'nın ölümü için kolları sıvayan Merve, ses kaydını hesaba katmıyor. Oya her an Merve'nin fişini çekebilir.













MEHMET HASTANEYE KALDIRIYOR





Sarmaşık'ta şok eden bir gelişme yaşanıyor. Mehmet'e esrarengiz şekilde bir şeyler oluyor. Arzu gözü yaşlı, eski eşini hastaneye kaldırıyor. Kızları ise bir şeyler döndüğünün farkında... Öte yandan Serhan Taylan'a da Oya'yla olan ilişkisini anlatıyor.

















Ufak Tefek Cinayetler 29. bölümü 15 Mayıs Salı akşamı Star TV ekranlarında...





SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?





Merve bir kâbusa uyanıyor. Bir yanda Oya’nın öldüğü haberi. Diğer yanda Oya için aşk acısı çeken Serhan. Bakalım, Merve bu kâbusun içinden çıkabilecek mi yoksa her şey daha kötüleşip bir karabasana mı dönüşecek? Oya’nın dünyası aldığı bir haberle aydınlanıyor ama onun önce karanlıkla hesabını kapatması lazım. Oya artık duracak gibi değil. Dinamitleri patlata patlata gidiyor. Kocaman bir intikam yürüyüşü başladı. Ve cinayete doğru gidiliyor artık.... Yeni gelen bilgiler ışığında, Başkomiser Kemal ise şu soruyu sorarken buluyor kendini: Ya asıl suçlu, en az şüphelendiğimiz kişiyse?











