Ufak Tefek Cinayetler 30. bölümde Serhan Merve'ye her şeyi itiraf etti
Star TV'deki Ufak Tefek Cinayetler dizisinin 30. bölümünde Serhan, Merve'ye her şeyi itiraf etti. Ayrıntılar haberimizde...
Ufak Tefek Cinayetler dizisinin 30. bölüm fragmanının özeti:
Sarmaşık'ı meşhur yaza merhaba partisi heyecanı sarmış durumda! Bu partide resmen bir cinayet işlenecek. Çünkü bir şeyi saklamanın en iyi yolu, onu herkesin içinde yapmaktır. Parti günü yaklaşırken herkesin cebinde bir cinayet motivasyonu var, bakalım hangisi gerçekleşecek?
Merve, Pelin'in Oya-Serhan aşkını çok önceden beri bildiğini öğrendi, işte şimdi kıyamet kopacak!
Serhan da Oya konusunda nihayet ipin ucunu yakalıyor.
Soruşturmanın kapatılması baş komiser Kemal'i durdurmaya yetmiyor. Kemal ne yapacak edecek, o katili bulacak. Bu bölüm kimin ölmediğine dair kartlar açılmaya devam ediyor; bakalım kimlerle yüzleşecek Kemal?