Ufak Tefek Cinayetler dizisinin 30. bölüm fragmanının özeti:

Sarmaşık'ı meşhur yaza merhaba partisi heyecanı sarmış durumda! Bu partide resmen bir cinayet işlenecek. Çünkü bir şeyi saklamanın en iyi yolu, onu herkesin içinde yapmaktır. Parti günü yaklaşırken herkesin cebinde bir cinayet motivasyonu var, bakalım hangisi gerçekleşecek?

Merve, Pelin'in Oya-Serhan aşkını çok önceden beri bildiğini öğrendi, işte şimdi kıyamet kopacak!

Serhan da Oya konusunda nihayet ipin ucunu yakalıyor.

Soruşturmanın kapatılması baş komiser Kemal'i durdurmaya yetmiyor. Kemal ne yapacak edecek, o katili bulacak. Bu bölüm kimin ölmediğine dair kartlar açılmaya devam ediyor; bakalım kimlerle yüzleşecek Kemal?

Yeni bölümüyle Ufak Tefekler Cinayetler, bu akşam Star'da!