Ufak Tefek Cinayetler 30. yeni bölüm ön gösterim yayınlandı

Ufak Tefek Cinayetler 30. bölüm ön gösterimi yayınlandı. Ufak Tefek Cinayetler yeni bölümde Pelin'in babası Serhan'la çalışmaya başlıyor. Merve, Serhan'ı görmeye gittiğinde Pelin'in babası Ekrem'le karşılaşıyor. Ekrem'in geçen haftalarda Oya, Serhan ve Pelin'le bir araya geldiklerini söylemesi Merve'yi derinden sarsıyor. Hemen aklına gelen kurnaz fikirle Ekrem'i yemeğe davet Eden Merve acaba ne planlıyor?

















SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?





Cinayete adım adım... Ufak Tefek Cinayetlerde son düzlük başlıyor. Şüphelileri görmeye, cinayetler ilgili büyük bilgiler alıp, sonuca varılmaya başlandı. Kemal hızla çözüme gidiyor. Önüne beklemediği engeller çıksa da, durmaya niyeti yok. Ölmeyenler kimler, görmeye başladık.





Diğer yanda Oya - Merve kapışması sürpriz bir sonuca çıkıyor.





Serhan'sa araştırmaya karar veriyor. İpin ucundan tutarak, sonuca ulaşmaya, bu kadınların ne sakladığını, bu noktaya nasıl gelindiğini bulmaya kararlı.





Arzu için hesap vakti geldi çattı. Burcu ve Arzu hesaplarını görmek zorundalar artık. Peki bu kapışmada kim ayakta kalacak?