Ufak Tefek Cinayetler son bölümü ile yine nefes kesti. Yeni bölüm ile nihayet o gündeyiz. Planlar, hazırlıklar, hamleler ard arda geliyor. Sarmaşık sakinleri, o gün korkunç bir cinayete tanık olacaklarından habersiz bir şekilde Oya'nın partisine hazırlanıyorlar.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 31. BÖLÜM

Pelin, Merve’yi öldürmeyi kafaya koymuş durumda. Arzu ise Burcu’yu ortadan kaldırmadan gün yüzü görmeyeceğini anladı. Merve ise Oya'yla başka Elif'le başka bir kumpas kurdu, Ne tarafta olduğunu kendisinden başka kimse bilmiyor. Serhan bir yandan Mehmet bir yandan, olacakları engellemenin peşinde. Oya kendi tarafından harekete geçiyor, onun da bir hamlesi var şimdi. Ve parti başlıyor! Bakalım kim amacına ulaşacak ve bu partide öldürülen kim olacak? Şimdi baş komiser Kemal, Sarmaşık vakasını çözmeye her zamankinden daha yakınken, kimsenin aklına gelmeyen bir gelişme, bomba gibi düşüyor! Kemal şimdi çok başka bir yerde!

UFAK TEFEK CİNAYETLER 32. BÖLÜM İLK SAHNE

Dizinin yeni bölünün ardından Ufak Tefek Cinayetler 32. bölümünden ilk sahne yayınlandı.











