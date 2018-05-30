Salı günleri ekrana damga vuran Ufak Tefek Cinayetler'in 31. bölümü dün akşam ekranlara geldi. Ufak Tefek Cinayetler son bölümde seyirciyi deyim yerindeyse heyecana boğuldu. Siyah giyen kadınların çekişmesi nefesleri kesti. Elif Oya'nın, Pelin Burcu'nun, Arzu ise Merve'nin işini bitirmek için kulları sıvadı. Peki, işin sonunda kim ölecek?

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜM İZLE

Sarmaşık sakinleri, o gün korkunç bir cinayete tanık olacaklarından habersiz bir şekilde Oya'nın partisine hazırlanıyorlar. Pelin, Merve’yi öldürmeyi kafaya koymuş durumda. Arzu ise Burcu’yu ortadan kaldırmadan gün yüzü görmeyeceğini anladı. Merve ise Oya'yla başka Elif'le başka bir kumpas kurdu, Ne tarafta olduğunu kendisinden başka kimse bilmiyor. Serhan bir yandan Mehmet bir yandan, olacakları engellemenin peşinde. Oya kendi tarafından harekete geçiyor, onun da bir hamlesi var şimdi. Ve parti başlıyor! Bakalım kim amacına ulaşacak ve bu partide öldürülen kim olacak? Şimdi baş komiser Kemal, Sarmaşık vakasını çözmeye her zamankinden daha yakınken, kimsenin aklına gelmeyen bir gelişme, bomba gibi düşüyor! Kemal şimdi çok başka bir yerde!

YENİ BÖLÜM ÖN GÖSTERİMİ

Ufak Tefek Cinayetler 32. bölüm ön gösterimi yayınlandı. Ufak Tefek Cinayetler yeni bölümde Pelin, Burcu'nun evine giderek suya zehir katmaya çalışıyor. Pelin ilk başta bunu gerçekleştiremezken ikinci adımda amacına ulaşıyor. Fakat, Burcu bir bit yeniği olduğunu anlıyor ve Pelin'i takip ediyor. Sonunda da gerçeğe ulaşıyor.

Ufak Tefek Cinayetler yeni bölümüyle 5 Mayıs Salı günü Star TV ekranlarında...







