Ufak Tefek Cinayetler 31. bölüm fragmanı yayınlandı. Ufak Tefek Cinayetler yeni bölümde Arzu, Pelin'in kafasını kurcalıyor. İkili her an cinayet işleyebilir. Elif, Oya'nın işini bitirmek için an kolluyor. Taylan, acımasızca birine saldırıyor. Herkes birbirine cephe almış durumda... Sorular birbirini kovalıyor: Kim ölecek?





SON BÖLÜMDE NELER OLDU?





Sarmaşık sakinleri, o gün korkunç bir cinayete tanık olacaklarından habersiz bir şekilde Oya'nın partisine hazırlanıyorlar. Pelin, Merve’yi öldürmeyi kafaya koymuş durumda. Arzu ise Burcu’yu ortadan kaldırmadan gün yüzü görmeyeceğini anladı. Merve ise Oya'yla başka Elif'le başka bir kumpas kurdu, Ne tarafta olduğunu kendisinden başka kimse bilmiyor. Serhan bir yandan Mehmet bir yandan, olacakları engellemenin peşinde. Oya kendi tarafından harekete geçiyor, onun da bir hamlesi var şimdi. Ve parti başlıyor! Bakalım kim amacına ulaşacak ve bu partide öldürülen kim olacak? Şimdi baş komiser Kemal, Sarmaşık vakasını çözmeye her zamankinden daha yakınken, kimsenin aklına gelmeyen bir gelişme, bomba gibi düşüyor! Kemal şimdi çok başka bir yerde!