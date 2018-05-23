Ufak Tefek Cinayetler 31. bölüm ön gösterimi yayınlandı. Ufak Tefek Cinayetler son bölümde Merve'nin sinsi planı sonrası Pelin ile Taylan büyük bir kriz yaşadı. Pelin'in kocasına hakaretler yağdırması Taylan'ı çileden çıkardı ve evi terk etti. Yeni bölümde Taylan oğluyla vakit geçirmek için eve geliyor fakat Pelin bu durumu yanlış anlayıp kendisine tekrar döndüğünü zannediyor. Taylan'ın sözleriyle Pelin'in sevinci kursağında kalıyor. Pelin eşini döndürebilmek için son hamlesini akşam için hazırlıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Sarmaşık’ı meşhur yaza merhaba partisi heyecanı sarmış durumda! Bu partide resmen bir cinayet işlenecek. Çünkü bir şeyi saklamanın en iyi yolu, onu herkesin içinde yapmaktır. Parti günü yaklaşırken herkesin cebinde bir cinayet motivasyonu var, bakalım hangisi gerçekleşecek? Merve, Pelin’in Oya-Serhan aşkını çok önceden beri bildiğini öğrendi, işte şimdi kıyamet kopacak! Serhan da Oya konusunda nihayet ipin ucunu yakalıyor. Soruşturmanın kapatılması baş komiser Kemal’i durdurmaya yetmiyor. Kemal ne yapacak edecek, o katili bulacak. Bu bölüm kimin ölmediğine dair kartlar açılmaya devam ediyor; bakalım kimlerle yüzleşecek Kemal?