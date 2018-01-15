Ufak Tefek Cinayetler'de sıcak anlar (Ufak Tefek Cinayetler fragman)



UFAK TEFEK CİNAYETLER 11. BÖLÜM

Diziler nerede çekiliyor? (Diriliş Ertuğrul nerede çekiliyor?)

Ufak Tefek Cinayetler 11. bölüm özeti (Ufak Tefek Cinayetler son bölüm)

Ufak Tefek Cinayetler kıyafetleri (Dizi stili)

Ufak Tefek Cinayetler, Big Little Lies dizisinin kopyası mı?

Fırat Ağacık'ın söylediği Yaralı Ruhlar Bahçesi'ne özel klip (Ufak Tefek Cinayetler dizi müziği)

Mert Fırat'tan Gökçe Bahadır iddialarına yanıt

Ufak Tefek Cinayetler'in Mehmet'i Yıldıray Şahinler: İnsanlardan 'boyun devrilsin' diye tepkiler alıyorum

İdil Janet Demiray

Star TV’deki ‘’ dizisinde rol gereği sık sık yakınlaşan(Serhan) ile’ın (Oya) aşk yaşadığı söylenmiş ama ikili iddiaları yalanlamıştı. Mert Fırat, Hande Doğandemir ile beraber. Gökçe Bahadır ise sevgilisi Efe Duru’dan 1 ay önce ayrıldı.Yarın akşam ekrana gelecek bölümdeki romantik sahneler yine çok konuşulacak.Sarmaşık'ta Serhan'ın tutuklanması ile beraber işler iyice karışır. Tüm mahalle sakinleri Merve'nin kapısına dayanır. Merve'nin imdadına yine Oya yetişir. Oya'yı sinirli kalabağın içinden kurtarır.Serhan ise hapishanede zor zamanlar geçirmektedir. Oya'ya cezaevinden telefon gelir ve Serhan'ın çok ciddi bir panikatak krizi geçirdiği söylenir. Oya gözyaşları içinde oraya koşar.Merve'nin evi satılığa çıkar. Ve evi almak için harekete geçen ilk isim Pelin'dir...Merve ve Serhan aşkının nasıl başladığı da bu bölümde ekrandaydı.