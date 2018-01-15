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Ufak Tefek Cinayetler'de sıcak anlar (Ufak Tefek Cinayetler fragman)

Ufak Tefek Cinayetler son bölümü yine ekrana kilitleyecek... Ufak Tefek Cinayetler'in son fragmanında Gökçe Bahadır ve Mert Fırat romantik anlar yaşıyor

Ufak Tefek Cinayetler'de sıcak anlar (Ufak Tefek Cinayetler fragman)
Star TV’deki ‘Ufak Tefek Cinayetler’ dizisinde rol gereği sık sık yakınlaşan Mert Fırat (Serhan) ile Gökçe Bahadır’ın (Oya) aşk yaşadığı söylenmiş ama ikili iddiaları yalanlamıştı. Mert Fırat, Hande Doğandemir ile beraber. Gökçe Bahadır ise sevgilisi Efe Duru’dan 1 ay önce ayrıldı.

Yarın akşam ekrana gelecek bölümdeki romantik sahneler yine çok konuşulacak.

İşte Ufak Tefek Cinayetler son bölüm fragmanı


UFAK TEFEK CİNAYETLER 11. BÖLÜM


Sarmaşık'ta Serhan'ın tutuklanması ile beraber işler iyice karışır. Tüm mahalle sakinleri Merve'nin kapısına dayanır. Merve'nin imdadına yine Oya yetişir. Oya'yı sinirli kalabağın içinden kurtarır.

Serhan ise hapishanede zor zamanlar geçirmektedir. Oya'ya cezaevinden telefon gelir ve Serhan'ın çok ciddi bir panikatak krizi geçirdiği söylenir. Oya gözyaşları içinde oraya koşar.

Merve'nin evi satılığa çıkar. Ve evi almak için harekete geçen ilk isim Pelin'dir...



Merve ve Serhan aşkının nasıl başladığı da bu bölümde ekrandaydı.

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