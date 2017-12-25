Ufak Tefek Cinayetler dizisi 10. bölüm 2. fragmanı

Ufak Tefek Cinayetler son bölüm özeti (Ufak Tefek Cinayetler 9. bölümde neler oldu? )
Ufak Tefek Cinayetler dizisinin 10. Bölümü için geri sayım başladı! Dizinin hayranları yeni bölümde neler olacağını merak ediyorken, Ufak Tefek Cinayetler dizisinin 10. Bölüm 2. Fragman yayınlandı! İşte her hafta daha da heyecan uyandıran dizinin yeni bölüm fragmanı…
Salı akşamlarına damga vuran dizisi Ufak Tefek Cinayetler, 26 Aralık’ta 10. bölümüyle izleyicilerin karşısında olacak.
Başrollerinde Mert Fırat, Aslıhan Gürbüz, Gökçe Bahadır, Bade İşçil ve Tülin Özen’in yer aldığı Ufak Tefek Cinayetler dizisinin yeni bölümünde neler olacağını tüm izleyiciler merak ederken, her hafta hikayesinin derinleşmesiyle izleyenlere ekran başına kilitleyen diziden yeni fragman geldi.
Ufak Tefek Cinayetler kıyafetleri (Dizi stili)
UFAK TEFEK CİNAYETLER 10. BÖLÜM 2. FRAGMAN
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Oya, Edip ve Serhan arasında savruluyor! 20 yıl sonra gelip, onu mahvedenlerin masasına oturan Edip’in aklında ne var? Oya kadar masum bir yerden oynayacak gibi değil. Merve durmuyor tabii, bu ilişkiye el atıyor. Fakat karşılığı çok fena olacak.
Edip’ten şaşırtan hamleler izleyeceğiz. Entrikayı bir de ondan izleyelim. Diğer yanda Serhan çok bozuldu tabii. Fakat keskin zekasıyla ipi tuttuğu yerden çözmeye başlıyor işleri. Oya ise bu fırtınada aklını yitirecek gibi. Edip ve Serhan arasında savruluyor. İki zeki adam iki ayrı tarafa estirecek Oya’yı.
Ufak Tefek Cinayetler son bölüm özeti (Ufak Tefek Cinayetler 9. bölümde neler oldu? )
Gizem Burcu