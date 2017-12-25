Ufak Tefek Cinayetler dizisi 10. bölüm 2. fragmanı

Ufak Tefek Cinayetler dizisinin 10. Bölümü için geri sayım başladı! Dizinin hayranları yeni bölümde neler olacağını merak ediyorken, Ufak Tefek Cinayetler dizisinin 10. Bölüm 2. Fragman yayınlandı! İşte her hafta daha da heyecan uyandıran dizinin yeni bölüm fragmanı…

