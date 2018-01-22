Ufak Tefek Cinayetler dizisine RTÜK şoku! (Yayından mı kaldırılıyor?)

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA BAŞLADI

Ufak Tefek Cinayetler 13.bölüm 2.fragman yayınlandı

UFAK TEFEK CİNAYETLER'DE SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Ufak Tefek Cinayetler kıyafetleri (Dizi stili)

Çiğdem Saltık

'e dizide evlilik dışı ilişkilerin Türk aile yapısına aykırı olduğu yönünde şikayetlerde bulunulduğu, şikayetlerin devam etmesi halinde ise dizinin yayının durdurulabileceği konuşuluyor.'in'le yaşadığı sorun sosyal medyada tartışma konusu oldu.ile'nın durumunu 'gizli aşk' olarak algılayan'ün dizilerdeki pedofili, tecavüz, çok eşlilik, kadına şiddet temalarına karşı sessiz kalması eleştirildi.nde son bölümde Pelin, Merve'nin tahtına oturmasını görkemli bir partiyle kutladı.Oya ve Arzu doğru bulmadıkları için partiye katılmadı. Burcu ve Mehmet ise geceye birlikte katıldı.Hapishaneden çıkan ve ev hapsi cezası devam eden Serhan, kızına kavuştu. Ancak Merve sabahın ilk ışıklarıyla beraber kızını ve eşyalarını alıp evi terk etti.Oya, Serhan'ı içine düştüğü bu durumdan kurtarmaya kararlıydı ve bunun için araştırmalar yapmaya başladı. Merve, şirketi batıranın abisi Rıza olduğunu biliyordu. Bu yüzden onun yanına gitti ve sonunda Rıza'ya gerçekleri itiraf ettirmeyi başardı.Pelin'in, Sarmaşık'ta güç elde etme telaşı Taylan ile arasının bozulmasına neden oldu.Merve'nin başından beri yaptığı plan başarılı oldu ve Rıza tutuklandı. Oya da şirketteki sızıntıya sebep olan diğer ismi tutuklatmayı başardı. Serhan da serbest kaldı. Oya Serhan'a kavuşacağını sanıyordu ancak Merve geri döndü.