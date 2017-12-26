Ufak Tefek Cinayetler'in 11. bölümü 2 Ocak'ta ekrana gelecek mi?

26 Aralık 2017, Salı 15:02 26 Aralık 2017, Salı 15:16
Hem senaryosuyla hem de oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Ufak Tefek Cinayetler 10.bölümüyle bu akşam ekrana gelecek.
Ufak Tefek Cinayetler 10. bölümde Merve'nin Serhan'dan şüphelenmesi damga vurdu. Aldatıldığından şüphelenen Merve gözlerini Serhan'ın üzerine dikti. Aldatılma konusunu Arzu ile konuşan Merve, Serhan'ı takip ederken Oya'yı yakalayacak mı merak konusu oldu. Aynı zaman da Oya ve Edip'in arasındaki yalan ilişki tüm hızıyla devam ediyor.