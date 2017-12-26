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Ufak Tefek Cinayetler'in 11. bölümü 2 Ocak'ta ekrana gelecek mi?

Ufak Tefek Cinayetler 11. yeni bölüm fragmanı şimdiden merak edilmeye başlandı. Ufak Tefek Cinayetler 11.yeni bölüm 2 Ocak 2018 Salı günü ekrana gelecek mi? İşte detaylar...

26 Aralık 2017, Salı 15:16
Ufak Tefek Cinayetler'in 11. bölümü 2 Ocak'ta ekrana gelecek mi?
Hem senaryosuyla hem de oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Ufak Tefek Cinayetler 10.bölümüyle bu akşam ekrana gelecek.

Ufak Tefek Cinayetler 10. bölümde Merve'nin Serhan'dan şüphelenmesi damga vurdu. Aldatıldığından şüphelenen Merve gözlerini Serhan'ın üzerine dikti. Aldatılma konusunu Arzu ile konuşan Merve, Serhan'ı takip ederken Oya'yı yakalayacak mı merak konusu oldu. Aynı zaman da Oya ve Edip'in arasındaki yalan ilişki tüm hızıyla devam ediyor.



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UFAK TEFEK CİNAYETLER 11.YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ufak Tefek Cinayetler 11.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ufak Tefek Cinayetler 11.yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren haberimizden izleyebilirsiniz.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 2 OCAK'TA EKRANA GELECEK Mİ?

Ufak Tefek Cinayetler yeni bölümü 2 Ocak tarihine denk geliyor. Fakat alınan son bilgilere göre Ufak Tefek Cinayetler 2 Ocak tarihinde ekrana gelmeyecek.

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