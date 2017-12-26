Ufak Tefek Cinayetler'in 11. bölümü 2 Ocak'ta ekrana gelecek mi?

Ufak Tefek Cinayetler 10. bölüm fragmanı: Serhan geçmişin peşine düşüyor

UFAK TEFEK CİNAYETLER 11.YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

UFAK TEFEK CİNAYETLER 2 OCAK'TA EKRANA GELECEK Mİ?

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Ufak Tefek Cinayetler dizisinde kim kimdir? (Dizinin konusu, oyuncu kadrosu ve karakter analizleri)

Çiğdem Saltık

Hem senaryosuyla hem de oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekenüyle bu akşam ekrana gelecek.de Merve'nin Serhan'dan şüphelenmesi damga vurdu. Aldatıldığından şüphelenen Merve gözlerini Serhan'ın üzerine dikti. Aldatılma konusunu Arzu ile konuşan Merve, Serhan'ı takip ederken Oya'yı yakalayacak mı merak konusu oldu. Aynı zaman da Oya ve Edip'in arasındaki yalan ilişki tüm hızıyla devam ediyor.henüz yayınlanmadı. Ufak Tefek Cinayetler 11.yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren haberimizden izleyebilirsiniz.yeni bölümü 2 Ocak tarihine denk geliyor. Fakat alınan son bilgilere göre Ufak Tefek Cinayetler 2 Ocak tarihinde ekrana gelmeyecek.