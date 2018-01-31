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Ufak Tefek Cinayetler'in Merve'si Aslıhan Gürbüz kimdir? (Eski eşine bakın)

Ufak Tefek Cinayetler dizisiyle kariyerinde zirveye çıkan Aslıhan Gürbüz en çok merak edilen isimlerden biri. Dün akşam Beyaz Show'a konuk olan Aslıhan Gürbüz'ün özel hayatı merak ediliyor. Peki kimdir bu Aslıhan Gürbüz?

31 Ocak 2018, Çarşamba 14:05
Ufak Tefek Cinayetler'in Merve'si Aslıhan Gürbüz kimdir? (Eski eşine bakın)
Aslıhan Gürbüz, 16 Şubat 1983'te Çanakkale'de dünyaya geldi ama aslen Aslıhan Eskişehirlidir. 

5 yaşında babasının işinden dolayı İstanbul'dan Bursa'ya taşınma kararı aldılar. Bursa’nın İnegöl İlçesinde Müşerref Muzaffer Samda İlköğretim Okulu'nda okudu.

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Aslıhan Gürbüz, meslek lisesinde Bilgisayarlı Muhasebe okuduktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuar Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.



2009 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan, yapımcılığını Timur Savcı'nın üstlendiği, senaryosu Meral Okay tarafından yazılan ve yönetmenliğini Ulaş İnaç'ın yaptığı Bir Bulut Olsam dizisinde rol aldı.

Yahşi Cazibe dizisiyle adını duyuran Aslıhan Gürbüz, Ufak Tefek Cinayetler ile adeta zirveye çıktı.

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ASLIHAN GÜRBÜZ'ÜN SEVGİLİSİ VAR MI?

Temmuz 2011'de oyuncu Kerem Kupacı ile evlenen Aslıhan Gürbüz  2014'te ayrıldı.

Şimdi hayatında kimse olmayan Aslıhan Gürbüz kariyerine odaklanmış durumda.

Kerem Kupacı-Aslıhan Gürbüz

ASLIHAN GÜRBÜZ'ÜN ALDIĞI ÖDÜLLER:

2011 – 38. Altın Kelebek Ödülleri, En İyi Kadın Komedi Oyuncusu – Yahşi Cazibe

2011 – 2011 Antalya Televizyon Ödülleri, En İyi Kadın Komedi Oyuncusu – Yahşi Cazibe

2011 -AyakliGazete.com Yılın Televizyon Yıldızları, En İyi Kadın Komedi Oyuncusu – Yahşi Cazibe

OYNADIĞI TİYATRO OYUNLARI:

2008 – Zorla Güzellik – Kenter Tiyatrosu

ASLIHAN GÜRBÜZ'ÜN ROL ALDIĞI FİLMLER:

2004 – Büyük Buluşma

2008 – Gonca Karanfil

2009 – Bir Bulut Olsam

2009 – Kanal-İ-Zasyon

2011 – Labirent

2010 – 2012 – Yahşi Cazibe

2014 – Zeytin Tepesi dizisi

2015 - Muhteşem Yüzyıl Kösem

2017 - Bodrum Masalı

2017 - Ufak Tefek Cinayetler
 


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