Ufak Tefek Cinayetler'in Merve'si Aslıhan Gürbüz kimdir? (Eski eşine bakın)

Beyazıt Öztürk'ten Ufak Tefek Cinayetler sürprizi

Ufak Tefek Cinayetler 8.bölüm fragman analizi

Ufak Tefek Cinayetler kıyafetleri (Dizi stili)

ASLIHAN GÜRBÜZ'ÜN SEVGİLİSİ VAR MI?

ASLIHAN GÜRBÜZ'ÜN ALDIĞI ÖDÜLLER:

OYNADIĞI TİYATRO OYUNLARI:

ASLIHAN GÜRBÜZ'ÜN ROL ALDIĞI FİLMLER:

Elif Bayram

, 16 Şubat 1983'te Çanakkale'de dünyaya geldi ama aslen Aslıhan Eskişehirlidir.5 yaşında babasının işinden dolayı İstanbul'dan Bursa'ya taşınma kararı aldılar. Bursa’nın İnegöl İlçesinde Müşerref Muzaffer Samda İlköğretim Okulu'nda okudu., meslek lisesinde Bilgisayarlı Muhasebe okuduktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuar Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.2009 yılındaekranlarında yayınlanan, yapımcılığını Timur Savcı'nın üstlendiği, senaryosu Meral Okay tarafından yazılan ve yönetmenliğini Ulaş İnaç'ın yaptığıdizisinde rol aldı.dizisiyle adını duyuranile adeta zirveye çıktı.Temmuz 2011'de oyuncuile evlenen2014'te ayrıldı.Şimdi hayatında kimse olmayankariyerine odaklanmış durumda.2011 – 38. Altın Kelebek Ödülleri, En İyi Kadın Komedi Oyuncusu – Yahşi Cazibe2011 – 2011 Antalya Televizyon Ödülleri, En İyi Kadın Komedi Oyuncusu – Yahşi Cazibe2011 -AyakliGazete.com Yılın Televizyon Yıldızları, En İyi Kadın Komedi Oyuncusu – Yahşi Cazibe2008 – Zorla Güzellik – Kenter Tiyatrosu2004 – Büyük Buluşma2008 – Gonca Karanfil2009 – Bir Bulut Olsam2009 – Kanal-İ-Zasyon2011 – Labirent2010 – 2012 – Yahşi Cazibe2014 – Zeytin Tepesi dizisi2015 - Muhteşem Yüzyıl Kösem2017 - Bodrum Masalı2017 - Ufak Tefek Cinayetler