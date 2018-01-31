Ufak Tefek Cinayetler'in Merve'si Aslıhan Gürbüz kimdir? (Eski eşine bakın)

Aslıhan Gürbüz
, 16 Şubat 1983'te Çanakkale'de dünyaya geldi ama aslen Aslıhan Eskişehirlidir.
5 yaşında babasının işinden dolayı İstanbul'dan Bursa'ya taşınma kararı aldılar. Bursa’nın İnegöl İlçesinde Müşerref Muzaffer Samda İlköğretim Okulu'nda okudu.
Beyazıt Öztürk'ten Ufak Tefek Cinayetler sürprizi
Aslıhan Gürbüz
, meslek lisesinde Bilgisayarlı Muhasebe okuduktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuar Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.
2009 yılında Kanal D
ekranlarında yayınlanan, yapımcılığını Timur Savcı'nın üstlendiği, senaryosu Meral Okay tarafından yazılan ve yönetmenliğini Ulaş İnaç'ın yaptığı Bir Bulut Olsam
dizisinde rol aldı.
Yahşi Cazibe
dizisiyle adını duyuran Aslıhan Gürbüz, Ufak Tefek Cinayetler
ile adeta zirveye çıktı.
Ufak Tefek Cinayetler 8.bölüm fragman analizi
Ufak Tefek Cinayetler kıyafetleri (Dizi stili)
ASLIHAN GÜRBÜZ'ÜN SEVGİLİSİ VAR MI?
Temmuz 2011'de oyuncu Kerem Kupacı
ile evlenen Aslıhan Gürbüz
2014'te ayrıldı.
Şimdi hayatında kimse olmayan Aslıhan Gürbüz
kariyerine odaklanmış durumda.
Kerem Kupacı-Aslıhan Gürbüz
ASLIHAN GÜRBÜZ'ÜN ALDIĞI ÖDÜLLER:
2011 – 38. Altın Kelebek Ödülleri, En İyi Kadın Komedi Oyuncusu – Yahşi Cazibe
2011 – 2011 Antalya Televizyon Ödülleri, En İyi Kadın Komedi Oyuncusu – Yahşi Cazibe
2011 -AyakliGazete.com Yılın Televizyon Yıldızları, En İyi Kadın Komedi Oyuncusu – Yahşi Cazibe
OYNADIĞI TİYATRO OYUNLARI:
2008 – Zorla Güzellik – Kenter Tiyatrosu
ASLIHAN GÜRBÜZ'ÜN ROL ALDIĞI FİLMLER:
2004 – Büyük Buluşma
2008 – Gonca Karanfil
2009 – Bir Bulut Olsam
2009 – Kanal-İ-Zasyon
2011 – Labirent
2010 – 2012 – Yahşi Cazibe
2014 – Zeytin Tepesi dizisi
2015 - Muhteşem Yüzyıl Kösem
2017 - Bodrum Masalı
2017 - Ufak Tefek Cinayetler
Elif Bayram