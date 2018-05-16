Yiğit Çelebi, geçen sezon yer aldığı Vatanım Sensin dizisinde canlandırdığı 'Mustafa Sami' karakteriyle beğeni topladı, bu sezon da 'Ufak Tefek Cinayetler'de hayat verdiği 'Enver' karakteri ile kariyerinde hızla yükselişe geçti.

Kariyerinin en güzel dönemlerinden birinde olan Yiğit Çelebi’nin, aile yaşantısına verdiği önem takipçilerinin de gözünden kaçmıyor. Set günlerinin dışında İstanbul’daki evinde vakit geçirmeyi tercih etmeyen genç oyuncu, soluğu Bursa'da ailesinin yanında alıyor.

GELEN YORUMLARI TEK TEK CEVAPLIYOR

Sosyal medya hesaplarına gelen yorumları tek tek cevaplamaya çalıştığını belirten Yiğit Çelebi, set fotoğraflarının yanı sıra kendi çektiği fotoğrafları da paylaşıyor.



