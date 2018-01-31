UGETAM, İTÜ ve İstanbul Üniversitesi arasında iş birliği

İBB’den yapılan açıklamaya göre UGETAM, Türkiye’nin köklü üniversitelerinden İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi ile İBB Yerel Yönetimler Akademisi’nin eğitim çalışmalarını kapsayan iş birliği protokolü imzaladı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "UGETAM, Yerel Yönetimler Akademisi kapsamında, THY Akademi, Türk Telekom Akademi’den sonra İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi ile karşılıklı işbirliği protokolü imzaladı. Protokoller kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi, UGETAM’ın Yerel Yönetimler Akademisi başta olmak üzere gerçekleştireceği mesleki, kişisel ve teknik eğitimlerde eğitimci ve tesis imkanı sunacak. Protokol kapsamında, eğitim ihtiyaç analizi, eğitimlerin içeriğinin hazırlanması, yönetici ve yönetici adaylarının kişisel gelişimine katkıda bulunacak eğitimlerin tasarlanıp uygulanması da yer alıyor."
Senim Tanay