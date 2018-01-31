UGETAM, İTÜ ve İstanbul Üniversitesi arasında iş birliği

Senim Tanay

İBB’den yapılan açıklamaya göre UGETAM, Türkiye’nin köklü üniversitelerinden İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi ile İBB Yerel Yönetimler Akademisi’nin eğitim çalışmalarını kapsayan iş birliği protokolü imzaladı.Açıklamada şu ifadelere yer verildi: