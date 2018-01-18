Uğur Çiftçi, Galatasaray’a doğru

MİLLİ TAKIMA FATİH TERİM ÇAĞIRMIŞTI

Erdinç Şahin

, sol bek konusunda arayışlarını sürdürürken, bu konudaki rotasını Türkiye’ye çevirdi.Sene başından beri Juventus’un Ganalı futbolcuile görüşen fakat istediği sonuçları alamayan sarı-kırmızılılar, arayışlarını sürdürüyor. Galatasaray’ın bu konudasol bekiile görüştüğü iddia edildi. Sarı-kırmızılıların bu transfer için Gençlerbirliği yönetimiyle pazarlık halinde olduğu belirtiliyor. Öte yandan 25 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda sözleşmesi sona erecek.Başkent ekibinin altyapısında yetişen Uğur Çiftçi bu sezon 15 Süper Lig ve 4 Türkiye Kupası maçında toplam 1625 dakika süre aldı. Başarılı defans oyuncusu, bu maçlarda 1 gol, 1 asist ile mücadele etti., 1 kez A Milli Futbol Takımı’nda forma giydi. Çiftçi'yi Milli Takım'a şu anda Galatasaray'ın başında olançağırmıştı.İHA