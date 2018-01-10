Uğur’da burslu okuma imkânı

İdil Janet Demiray

Sınav, Türkiye genelindeki 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11’nci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenecek. UKS sonuçlarına göre, öğrenciler sınava girdikleri okulların burs kontenjanı kapsamında burslu okuma şansı elde edecek.4, 5, 6 ve 7’nci sınıf öğrencileri için düzenlenecek sınav, toplam 60 sorudan oluşacak ve sınavın süresi 80 dakika olacak. 8, 9 ve 10’uncu sınıf öğrencilerine yönelik sınav ise 80 sorudan oluşacak ve sınavın süresi 120 dakika olacak. 11’nci sınıf öğrencilerine toplam 90 soru yöneltilerek, 120 dakika süre tanınacak. UKS başvuruları www.ugurokullari.k12.tr/uks web sitesi üzerinden ve Uğur Okulları’ndan 12 Ocak 2018 tarihine kadar gerçekleştirilebilecek.