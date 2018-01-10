Yükseköğrenim Ortaöğrenim Sınavlar 2017 Özel Okul Rehberi

SON DAKİKA

Uğur’da burslu okuma imkânı

Uğur Okulları’nda burs olanağı sağlayacak Uğur Kabul ve Bursluluk Sınavı (UKS) Türkiye genelinde 13-14 Ocak 2018 tarihlerinde yapılacak

Uğur’da burslu okuma imkânı
Sınav, Türkiye genelindeki 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11’nci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenecek. UKS sonuçlarına göre, öğrenciler sınava girdikleri okulların burs kontenjanı kapsamında burslu okuma şansı elde edecek.

BAŞVURULAR 12 OCAK'TA BİTİYOR

4, 5, 6 ve 7’nci sınıf öğrencileri için düzenlenecek sınav, toplam 60 sorudan oluşacak ve sınavın süresi 80 dakika olacak. 8, 9 ve 10’uncu sınıf öğrencilerine yönelik sınav ise 80 sorudan oluşacak ve sınavın süresi 120 dakika olacak. 11’nci sınıf öğrencilerine toplam 90 soru yöneltilerek, 120 dakika süre tanınacak. UKS başvuruları www.ugurokullari.k12.tr/uks web sitesi üzerinden ve Uğur Okulları’ndan 12 Ocak 2018 tarihine kadar gerçekleştirilebilecek.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Kodlama Mektebim'de

Kodlama Mektebim'de
Doğuş marka değerini artırdı

Doğuş marka değerini artırdı
Enver Yücel: Fentek kendi sınavını yapacak

Enver Yücel: Fentek kendi sınavını yapacak
Boğaziçi Üniversitesi'nde Nazım Hikmet ve sanat konuşulacak

Boğaziçi Üniversitesi'nde Nazım Hikmet ve sanat konuşulacak
Türkiye'nin on ikinci UNESCO Kürsüsü kuruldu

Türkiye'nin on ikinci UNESCO Kürsüsü kuruldu
'TÜBİTAK projesi' dediler öğrencilere bu soruları sordular

'TÜBİTAK projesi' dediler öğrencilere bu soruları sordular
Antalya'da haciz nedeniyle kapanan okulun öğrencilerine karne şoku

Antalya'da haciz nedeniyle kapanan okulun öğrencilerine karne şoku

ODTÜ'ye '30 yaş sınırını kaldır' tavsiyesi

ODTÜ'ye '30 yaş sınırını kaldır' tavsiyesi
Askeri okullara giriş için sınav takvimi belirlendi

Askeri okullara giriş için sınav takvimi belirlendi
KPSS 2018 tarihleri açıklandı! İşte KPSS 2018 sınav ve başvuru tarihleri

KPSS 2018 tarihleri açıklandı! İşte KPSS 2018 sınav ve başvuru tarihleri
Öğretmenlerin özür grubu yer değişikliği başvuru süresi uzatıldı

Öğretmenlerin özür grubu yer değişikliği başvuru süresi uzatıldı