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Uğur Demirok: Fenerbahçe'yi yeneceğiz

Fırtına’nın tecrübeli savunmacısı Uğur Demirok, Fenerbahçe maçıyla ilgili konuştu: “Trabzonspor, çok büyük bir camia. Her zaman, iddialı olmak zorundayız. Bu nedenle bizler için de büyük maçların önemi artıyor. Taraftarımızla birlikte Fenerbahçe karşısında kazanacağımıza ve tekrardan iyi bir hava yakalayacağımıza inanıyorum”

24 Ocak 2018, Çarşamba 12:41
Uğur Demirok: Fenerbahçe'yi yeneceğiz
Bu sezon Trabzonspor’un en önemli isimlerinden biri olan Uğur Demirok, pazar günü oynayacakları kritik Fenerbahçe karşılaşmasını  değerlendirdi. Bu tarz maçların Bordo-Mavili camia için çok önemli olduğunu dile getiren 29 yaşındaki savunmacı, “Trabzonspor, çok büyük bir camia. Her zaman, her kulvarda iddialı olmak zorundayız. Bu nedenle de bizler için büyük maçların önemi artıyor. Taraftarımızla birlikte Fenerbahçe karşısında kazanacağımıza ve tekrardan iyi bir hava yakalayacağımıza inanıyorum. Ancak istenmeyen olayların yaşanmaması için taraftarımızın tribünlerde sakin kalması gerekiyor” dedi.
 

"HER ZAMAN HAZIR"


Atiker Konyaspor karşılaşmasında Tomas Hubocan’ın kırmızı kart görmesinin ardından Sarı-Lacivertliler karşısında ilk 11’de sahaya çıkmasına kesin gözüyle bakılan tecrübeli futbolcu, “Ben göreve her zaman hazırım. Hocamız forma verdiği takdirde sahada elimden gelen her şeyi yaparım. Bu maç için de en iyi şekilde hazırlanacağız. Umarım taraftarımızın da desteği ile 3 puanı kazanan taraf biz oluruz” ifadelerini kullandı. 

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