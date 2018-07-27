Uğur Güneş 40 derece sıcakta siyah tişörtle!
Son olarak İsimsizler dizisinde Kaymakam Fatih rolüyle izleyici karşısına çıkan Uğur Güneş tatilde 40 derece sıcakta siyah tişörtle görüntülendi
Oyuncu Uğur Güneş önceki gün Magi Beach’te görüntülendi. Denize girmek ve güneşlenmek yerine oyuncu, 40 derece sıcaklıkta tişörtünü bile çıkarmadan iskelede tur attı.
KEYİFLER YERİNDE
Sıcağa rağmen 31 yaşındaki oyuncunun keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı.
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