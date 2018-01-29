Yükseköğrenim Ortaöğrenim Sınavlar 2017 Özel Okul Rehberi

Uğur Koleji’nden başarılı öğrencilere tam burslu eğitim fırsatı

Anasınıfından lise son sınıfa kadar eğitim veren Uğur Koleji, geleceğine yön vermek isteyen öğrencilere Bursluluk ve Kabul Sınavı ile kucak açıyor. Yarıyıl tatilinin ardından 17 Şubat Cumartesi günü Küçükçekmece’deki kampüsünde gerçekleştirilecek olan ve yüzde 100’e varan burs imkanı sağlayacak sınav için başvurular başladı. Türkiye genelinde katılıma açık olan sınavın sonuçlarına göre her sınıf kategorisinde 1.’ye yüzde 100, 2.’ye yüzde 75, 3.’ye ise yüzde 50 burs sağlanacak

Uğur Koleji’nden başarılı öğrencilere tam burslu eğitim fırsatı
Eğitim sektörünün duayen isimlerinden Kemal Koçak tarafından 1990 yılında kurulan Uğur Koleji, her yıl gerçekleştirdiği Bursluluk ve Kabul Sınavı ile çocukların başarı düzeylerini görmelerine ve eğitimlerine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Bu yıl 17 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan sınava 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11.sınıflarda okuyan öğrenciler katılabilecek. 2018-2019 eğitim-öğretim dönemi için sınav başvurularını almaya başlayan Uğur Koleji, 15 Şubat Perşembe gününe kadar başvuruları kabul edecek. Sonuçların 28 Şubat Çarşamba günü ilan edileceği sınav değerlendirmesi tüm sınıflarda 500 puan üzerinden yapılacak.

Uğur Koleji Bursluluk ve Kabul Sınavı; 4, 5, 6, ve 7. sınıflar için Türkçe, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilgiler derslerini, 8. 9. 10. ve 11.sınıflar için Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler derslerini içerecek.

4. ve 5. sınıf öğrencilerine 60, 6.ve 7.sınıf öğrencileri için de 80 sorudan oluşan sınav 100 dakikanın ardından sona erecek. 8. sınıf öğrencilerine 90 soru için 110 dakika süre verilecek. 9. 10. ve 11 sınıf öğrencileri için düzenlenen sınav ise toplam 100 sorudan oluşacak ve 110 dakika sürecek.

Uğur Koleji Kurucusu Kemal Koçak sınavla ilgili şunları söyledi, “Öğrencilerimizin katılacakları bu sınav, akademik gelişimlerini yakından takip edebilmelerine, eksiklerini tespit ederek kendilerini geliştirmelerine ve okul sıralamasındaki yerini görmelerine olanak sağlayacak. Alanında uzman öğretmenlerden oluşan kadromuzun hazırladığı sınav soruları ile öğrencilerimizin elde etmiş oldukları başarı oranlarına göre yüzde 50’den 100'e varan burslar sağlayacağız. Sınava katılan ancak burs imkanlarından faydalanamayan ve okula kayıt yaptırmak isteyen öğrencilere de yüzde 10 burs sunacağız. Uğur Koleji olarak verdiğimiz her eğitimde sosyal aktivitelerimiz, etütlerimiz, uzman kadromuz ve çalışma prensibimizle topluma yararlı ahlaki değerlerini bilen, başarılı, ufku geniş bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.”


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