Uğur Mumcu'suz 25 yıl



TÜM TÜRKİYE'DE ANILDI



'ERİŞİM YASAĞI GELİRDİ’



GELECEĞİ ANLATMIŞTI

İdil Janet Demiray

Üzerinden 25 yıl geçmesine rağmen gerçek failleri bulunamayan; katledildiği yerde anıldı. Uğur Mumcu’nun oğlu“Babam bugün yaşasaydı yaptığı haberler nedeniyle hapse atılırdı” diye konuştu.Ankara’da 24 Ocak 1993’te evinin önünde otomobiline yerleştirilen bombanın infilak etmesiyle hayatını kaybeden gazeteci ve yazar Uğur Mumcu için dün Türkiye’nin dört bir yanında anma törenleri düzenlendi. Uğur Mumcu’nun, hain suikasta kurban gittiği evinin önündeki saygı duruşuna; eşi Güldal, kızı Özge ve oğlu Özgür Mumcu’nun yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.Uğur Mumcu’nun akademisyen ve yazar olan oğlu Özgür Mumcu ise babasının gazetecilik anlayışını anlattı. “İstisnalar olmakla beraber medya şu anda propaganda işlevi görüyor” diyen Özgür Mumcu, şu ifadeleri kullandı: “Babamın yaptığı tarz bir gazeteciliğin bugünkü iktidar yapısının ve bu toplumsal kutuplaşmanın içerisinde ayakta kalabileceğini düşünmüyorum. Yaptığı haberlere muhtemelen erişim yasağı gelirdi, yasaklanırdı ve büyük ihtimalle hapse atılırdı. Bugün kim yolsuzluk haberi yapabilir?”Suikastta yer alan 3 kişiye müebbet hapis verilse de Uğur Mumcu’nun gerçek katilleri hâlâ bulunamadı. Mumcu, öldürülmeden önce bir yazısında şöyle demişti: “Tarikatlara ve cemaatlere alınan genç çocuklar, 30 yıl sonra general olacaklar ve Cumhuriyete karşı ayaklanacaklar.”