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Uğur Okulları'ndan 151 bin öğrenciye burs imkanı

Uğur Okulları tarafından düzenlenen ve 151 bin öğrencinin başvurduğu Uğur Kabul ve Bursluluk Sınavı 30 ilde 85 okulda gerçekleştirildi. Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, "Başarılı öğrencilere yüzde 100'e kadar burs imkanlarımız var" dedi

16 Ocak 2018, Salı 12:26
Uğur Okulları'ndan 151 bin öğrenciye burs imkanı
Öğrencilere başarılarını ölçme imkanı sunan Uğur Kabul ve Bursluluk Sınavı geçen hafta sonu 30 ilde Uğur Okulları’nın 85 kampüsünde gerçekleştirildi.

Sınava katılan öğrencilere alanlarına ve yaşlarına göre sorular yönelttiklerini belirten Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu "4, 5, 6, 7’nci sınıf öğrencilerine 60 soru 80 dakika, 8,9 ve 10’uncu sınıf öğrencilerine 80 soru 120 dakika ve 11’inci sınıf öğrencilerine 90 soru 120 dakika süresinde sınav vermiş oluyoruz. Bu sınavda öğrencilerimizin başarı durumuna göre bursla ödüllendirilmelerini planladık. Burslar, her okulumuzun burs kontenjanına göre o okulda sınava giren öğrencilere verilecek. Öğrencilerin başarı oranlarına göre yüzde 100'e kadar burs imkanı söz konusu" diye konuştu.

SINAVA REKOR BAŞVURU

Geçen yıla oranla sınava başvuruda büyük bir artış yaşandığını ifade eden Uğur Okulları Kartal Kampüsü Müdürü Dilek İkizoğlu, "Geçen yıl  65 bin öğrenci Uğur Kabul Sınavı’ndaydı. Bu yıl 151 bin sınav başvurusu kabul etmiş bulunmaktayız. Biz Uğur Okulları olarak kendi öğrencilerimizi de bursluluk sınavlarına alıyoruz. Her yıl kendilerini denesinler. Bu büyük kalabalığın içinde nerede yer aldıklarını bilsinler istiyoruz. Biz onları o topluluğun içinde görmek istiyoruz. Kartal Kampüsümüzde 2 bini aşkın öğrencimizi ağırladık" şeklinde konuştu.

13-14 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen Uğur Kabul ve Bursluluk Sınavı’nın sonuçları 17 Ocak 2018 tarihinde ilan edilecek, 22 Ocak´ta ise her okul kendi bursluluk oranlarını açıklayacak.

 


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