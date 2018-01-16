Uğur Okulları'ndan 151 bin öğrenciye burs imkanı

SINAVA REKOR BAŞVURU

Senim Tanay

Öğrencilere başarılarını ölçme imkanı sunangeçen hafta sonu 30 ilde’nın 85 kampüsünde gerçekleştirildi.Sınava katılan öğrencilere alanlarına ve yaşlarına göre sorular yönelttiklerini belirten Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu "4, 5, 6, 7’nci sınıf öğrencilerine 60 soru 80 dakika, 8,9 ve 10’uncu sınıf öğrencilerine 80 soru 120 dakika ve 11’inci sınıf öğrencilerine 90 soru 120 dakika süresinde sınav vermiş oluyoruz. Bu sınavda öğrencilerimizin başarı durumuna göre bursla ödüllendirilmelerini planladık. Burslar, her okulumuzun burs kontenjanına göre o okulda sınava giren öğrencilere verilecek. Öğrencilerin başarı oranlarına göre yüzde 100'e kadar burs imkanı söz konusu" diye konuştu.Geçen yıla oranla sınava başvuruda büyük bir artış yaşandığını ifade eden Uğur Okulları Kartal Kampüsü Müdürü Dilek İkizoğlu, "Geçen yıl 65 bin öğrenci Uğur Kabul Sınavı’ndaydı. Bu yıl 151 bin sınav başvurusu kabul etmiş bulunmaktayız. Biz Uğur Okulları olarak kendi öğrencilerimizi de bursluluk sınavlarına alıyoruz. Her yıl kendilerini denesinler. Bu büyük kalabalığın içinde nerede yer aldıklarını bilsinler istiyoruz. Biz onları o topluluğun içinde görmek istiyoruz. Kartal Kampüsümüzde 2 bini aşkın öğrencimizi ağırladık" şeklinde konuştu.