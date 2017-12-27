Uğur Yücel'in zayıflığının sırrı

Ünlü isimlerin değişimleri

Uğur Yücel İçerde dizisine bir garson sayesinde dahil olmuş

Uğur Yücel ecel terleri döktü

Elif Bayram

Pek çok ünlü isim gibi bıçak altına yatmadan bu kiloları verdiği söylenen'in zayıflamak için ekmeği hayatından çıkardığı, protein ve sebze ağırlıklı beslendiği, sabah-akşam aksatmadan yürüyüş yaptığı ve alkolü minimuma indirdiği şeklinde haberler yapılmıştı.Bu süre zarfında hızlı bir şekilde zayıflamayı sürdürengeçen akşam 2008 yılında yayınlanmaya başlayan Canım Ailem dizisinden oyuncu arkadaşlarıyla buluştu. Kendilerine yapımcı Erol Avcı'nın da eşlik ettiği gecede Uğur Yücel'in dışında Funda Eryiğit, Şebnem Bozoklu, Ezgi Mola ve Ozan Güven isimleri vardı. Sosyal medya hesabından gecenin bu fotoğrafını yoruma kapalı bir şekilde paylaşan Funda Eryiğit; "10 yıl geçmiş, hep mi güzel muhabbet" notunu düşerken Uğur Yücel'in zayıflığı dikkat çekti.Fazla kilolarını doğal yollardan verdiği yazılıp çizilen usta ismin son görüntüsü, ünlü isimlerin ameliyat olduktan sonraki görüntülerine benziyordu ki nitekim de öyle çıktı. Uğur Yücel 2015 yılında mide küçültme ameliyatı olmuş ve bu şekilde hızlı kilo vermesinin sebebi de bu geçirdiği operasyonmuş.