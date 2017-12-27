Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

SON DAKİKA

Uğur Yücel'in zayıflığının sırrı

Uğur Yücel (60), 2015 yılında 120 kiloya çıkınca zayıflamaya karar vermiş ve 1.5 yılda da 46 kilo vermişti. Önceki gece bir yemekte görüntülenen Uğur Yücel’in son hali sevenlerini endişelendirdi. Uğur Yücel 5 kilo daha verip 69’a düştü. Peki bu değişiminin sebebi ne? İşte cevabı...

27 Aralık 2017, Çarşamba 08:40
Uğur Yücel'in zayıflığının sırrı
Pek çok ünlü isim gibi bıçak altına yatmadan bu kiloları verdiği söylenen Uğur Yücel'in zayıflamak için ekmeği hayatından çıkardığı, protein ve sebze ağırlıklı beslendiği, sabah-akşam aksatmadan yürüyüş yaptığı ve alkolü minimuma indirdiği şeklinde haberler yapılmıştı.

Bu süre zarfında hızlı bir şekilde zayıflamayı sürdüren Uğur Yücel geçen akşam 2008 yılında yayınlanmaya başlayan Canım Ailem dizisinden oyuncu arkadaşlarıyla buluştu. Kendilerine yapımcı Erol Avcı'nın da eşlik ettiği gecede Uğur Yücel'in dışında Funda Eryiğit, Şebnem Bozoklu, Ezgi Mola ve Ozan Güven isimleri vardı. Sosyal medya hesabından gecenin bu fotoğrafını yoruma kapalı bir şekilde paylaşan Funda Eryiğit; "10 yıl geçmiş, hep mi güzel muhabbet" notunu düşerken Uğur Yücel'in zayıflığı dikkat çekti.

Fazla kilolarını doğal yollardan verdiği yazılıp çizilen usta ismin son görüntüsü, ünlü isimlerin ameliyat olduktan sonraki görüntülerine benziyordu. <strong>Uğur Yücel</strong>&#39;in aşırı zayıflamış hali sevenlerini endişelendirdi ve korkuttu.

Fazla kilolarını doğal yollardan verdiği yazılıp çizilen usta ismin son görüntüsü, ünlü isimlerin ameliyat olduktan sonraki görüntülerine benziyordu ki nitekim de öyle çıktı. Uğur Yücel 2015 yılında mide küçültme ameliyatı olmuş ve bu şekilde hızlı kilo vermesinin sebebi de bu geçirdiği operasyonmuş. 

<span style=font-size:20px><strong>İŞTE UĞUR YÜCEL&#39;İN SON HALİ:</strong></span>

Ünlü isimlerin değişimleri Ünlü isimlerin değişimleri
Uğur Yücel İçerde dizisine bir garson sayesinde dahil olmuşUğur Yücel İçerde dizisine bir garson sayesinde dahil olmuş
Uğur Yücel ecel terleri döktüUğur Yücel ecel terleri döktü
Alper Potuk ve Ozan Tufan'ın Nişantaşı kaosu

Alper Potuk ve Ozan Tufan'ın Nişantaşı kaosu
Ünlülerin bilinmeyen alışkanlıkları

Ünlülerin bilinmeyen alışkanlıkları
Hande Yener Seren Serengil'in üstsüz fotoğrafını paylaşma nedenini böyle açıkladı: Mizah yaptım

Hande Yener Seren Serengil'in üstsüz fotoğrafını paylaşma nedenini böyle açıkladı: Mizah yaptım

Ebru Gündeş giydiği kıyafetleri satıyor

Ebru Gündeş giydiği kıyafetleri satıyor

Orhan Baba'nın astrofizik merakı! Rasathane kuracak

Orhan Baba'nın astrofizik merakı! Rasathane kuracak
Aslı Enver'in bu fotoğrafına beğeni yağdı

Aslı Enver'in bu fotoğrafına beğeni yağdı
Hayat Sırları'nda flaş değişiklik! Hayat Sırları'nın yayın günü değişti

Hayat Sırları'nda flaş değişiklik! Hayat Sırları'nın yayın günü değişti
Murat Boz'dan 'Merak Etme Sen' yorumu

Murat Boz'dan 'Merak Etme Sen' yorumu
O Ses Türkiye'yi Acun Ilıcalı yerine Jess Molho sunacak

O Ses Türkiye'yi Acun Ilıcalı yerine Jess Molho sunacak

Hilal Özdemir'den Hazım Körmükçü'ye uzaklaştırma talebi

Hilal Özdemir'den Hazım Körmükçü'ye uzaklaştırma talebi
Demet Akalın, hayranına 7 bin liralık çizme hediye etti

Demet Akalın, hayranına 7 bin liralık çizme hediye etti