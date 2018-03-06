Uğurlu öğrencilere doğal afet eğitimi

Uğur Koleji
, İstanbul Aydın Üniversitesi
ile iş birliği yaparak önemli bir seminer gerçekleştirdi. Florya kampüsünde organize edilen seminerde öğrenciler doğal afetler konusunda bilgilendirildi. Proje Koordinasyon Uzmanı Serhat Yılmaz’ın sunumu ile gerçekleşen seminerde; dünya ve yer kabuğunun oluşumu, doğal afetler, güncel afet örnekleri ve gelecekte oluşması beklenen afetler hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.
Proje Koordinasyon Uzmanı Serhat Yılmaz, Türkiye nüfusunun 2017 yılında 80 milyon olduğunu ve 90 yılda 18 kat artan İstanbul nüfusunun son olarak 15 milyonun üzerine çıkarak ülke nüfusunun yüzde 19’una ulaştığına dikkat çekti. Nüfusu hızla artan şehirlerde tehlikenin de büyüdüğünü ifade eden Serhat Yılmaz, "Son 10 yılda dünyada 328 bin 629 kişi deprem ve tsunamiden hayatını kaybetti. Bu rakam doğal afetlerde yaşamını yitirenlerin yüzde 70’ini oluşturuyor. Son 10 yılda 150 milyondan fazla insan sel felaketlerinde mağdur olurken tüm doğal afetlerden kaynaklı toplam maddi kayıp 1.4 trilyon dolara ulaştı. Bu zararın yaklaşık 250 milyar doları Asya’daki deprem ve tsunamiden kaynaklandı. Çin, Amerika, Filipinler, Hindistan ve Endonezya toplam 987 doğal afet olayı ile son 10 yılda dünyada gerçekleşen doğal afetlerde ilk sıralarda yer aldı"
dedi.
'EĞİTİMLER ANA SINIFINDAN BAŞLAMALI'
Proje Koordinasyon Uzmanı Serhat Yılmaz "Dünya, İklim, Afet ve İnsan" konulu seminerdeki konuşmasını, “Doğal afetler giderek daha şiddetli ve maliyetli oluyor.. Zararlarını yolsuzluk ve yoksullukla mücadele ederek azaltabiliriz. Afet eğitimlerini bir bütün olarak değerlendirilmeli ve deprem yanında tsunami, sel, heyelan, kasırga, hortum gibi diğer afetler de ihmal etmemeliyiz. Eğitimler ana sınıfından başlayarak verilmeli” diyerek sonlandırdı.
Senim Tanay