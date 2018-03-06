Uğurlu öğrencilere doğal afet eğitimi

'EĞİTİMLER ANA SINIFINDAN BAŞLAMALI'

Senim Tanay

ile iş birliği yaparak önemli bir seminer gerçekleştirdi. Florya kampüsünde organize edilen seminerde öğrenciler doğal afetler konusunda bilgilendirildi. Proje Koordinasyon Uzmanı Serhat Yılmaz’ın sunumu ile gerçekleşen seminerde; dünya ve yer kabuğunun oluşumu, doğal afetler, güncel afet örnekleri ve gelecekte oluşması beklenen afetler hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.Proje Koordinasyon Uzmanı Serhat Yılmaz, Türkiye nüfusunun 2017 yılında 80 milyon olduğunu ve 90 yılda 18 kat artan İstanbul nüfusunun son olarak 15 milyonun üzerine çıkarak ülke nüfusunun yüzde 19’una ulaştığına dikkat çekti. Nüfusu hızla artan şehirlerde tehlikenin de büyüdüğünü ifade eden Serhat Yılmaz,dedi.Proje Koordinasyon Uzmanı Serhat Yılmaz "Dünya, İklim, Afet ve İnsan" konulu seminerdeki konuşmasını, “Doğal afetler giderek daha şiddetli ve maliyetli oluyor.. Zararlarını yolsuzluk ve yoksullukla mücadele ederek azaltabiliriz. Afet eğitimlerini bir bütün olarak değerlendirilmeli ve deprem yanında tsunami, sel, heyelan, kasırga, hortum gibi diğer afetler de ihmal etmemeliyiz. Eğitimler ana sınıfından başlayarak verilmeli” diyerek sonlandırdı.