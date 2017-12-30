Ukrayna'da rehine krizi

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de silahlı bir saldırgan, postanede bulunan 11 kişiyi rehin aldı. Bir süre sonra kadın ve çocuklardan oluşan 5 kişiyi serbest bıraktı

30 Aralık 2017, Cumartesi 23:44
Ukrayna'da rehine krizi
Ukrayna'da akşam saatlerinde büyük bir şok yaşandı. Kimliği belli olmayan bir saldırgan Harkov şehrinde 13 no’lu postanede bulunan 11 kişiyi rehin aldı. Bir süre sonra kadın ve çocuklardan oluşan 5 kişiyi serbest bıraktı.

Emniyet Müdürü Oleh Bekhin, "Saldırganın üzerinde patlayıcı madde taşıdığından da şüpheleniliyor." dedi.


UKRAYNA DEVLET BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI


Posta ofisine çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Ardından operasyon için düğmeye basıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Harkov'da Ukrayna polisi özel kuvvetlerinin postaneye düzenlediği operasyonda, zanlının yakalandığını ve rehinelerin kurtarıldığını belirtti.
 

YARA ALMADAN KURTULDULAR


Ukrayna Polis Müdürü Sergey Knyazev ise rehinelerin herhangi bir zarar görmeden ve yara almadan kurtarıldığını açıkladı.

Polis konuyla ilgili soruşturma başlattı.
 
Tahran'da rejim destekçileri de sokağa indi

Tahran'da rejim destekçileri de sokağa indi
İsrail askerleri engelli gence ses bombası attı

İsrail askerleri engelli gence ses bombası attı
ABD'den gerilimi artıracak açıklama

ABD'den gerilimi artıracak açıklama
İsrail Gazze'yi vurdu

İsrail Gazze'yi vurdu
ABD’de kar hayatı olumsuz etkiliyor

ABD’de kar hayatı olumsuz etkiliyor
Müşterilerin bardaklarını tuvalet fırçasıyla yıkadılar

Müşterilerin bardaklarını tuvalet fırçasıyla yıkadılar
Kahire'de kiliseye silahlı saldırı!

Kahire'de kiliseye silahlı saldırı!
Türkiye ile Rusya arasında tarihi antlaşma! S-400'de imzalar atıldı

Türkiye ile Rusya arasında tarihi antlaşma! S-400'de imzalar atıldı
İsrail'de yağmur duasına tarım bakanı da katıldı

İsrail'de yağmur duasına tarım bakanı da katıldı
Çin istedi Nijerya'da eşekler kıymete bindi

Çin istedi Nijerya'da eşekler kıymete bindi
Nijerya'da intihar saldırısı: 5 ölü

Nijerya'da intihar saldırısı: 5 ölü