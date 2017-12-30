Ukrayna'da rehine krizi



UKRAYNA DEVLET BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

YARA ALMADAN KURTULDULAR

Gizem Yetil

Ukrayna'da akşam saatlerinde büyük bir şok yaşandı. Kimliği belli olmayan bir saldırganşehrinde 13 no’lu postanede bulunan 11 kişiyi rehin aldı. Bir süre sonra kadın ve çocuklardan oluşan 5 kişiyi serbest bıraktı."Saldırganın üzerinde patlayıcı madde taşıdığından da şüpheleniliyor." dedi.Posta ofisine çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Ardından operasyon için düğmeye basıldı., sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Harkov'da Ukrayna polisi özel kuvvetlerinin postaneye düzenlediği operasyonda, zanlının yakalandığını ve rehinelerin kurtarıldığını belirtti.Ukrayna Polis Müdürü Sergey Knyazev ise rehinelerin herhangi bir zarar görmeden ve yara almadan kurtarıldığını açıkladı.Polis konuyla ilgili soruşturma başlattı.