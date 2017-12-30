Ukrayna'da rehine krizi

Ukrayna'da akşam saatlerinde büyük bir şok yaşandı. Kimliği belli olmayan bir saldırgan Harkov
şehrinde 13 no’lu postanede bulunan 11 kişiyi rehin aldı. Bir süre sonra kadın ve çocuklardan oluşan 5 kişiyi serbest bıraktı.
Emniyet Müdürü Oleh Bekhin,
"Saldırganın üzerinde patlayıcı madde taşıdığından da şüpheleniliyor." dedi.
UKRAYNA DEVLET BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI
Posta ofisine çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Ardından operasyon için düğmeye basıldı.
Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko
, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Harkov'da Ukrayna polisi özel kuvvetlerinin postaneye düzenlediği operasyonda, zanlının yakalandığını ve rehinelerin kurtarıldığını belirtti.
YARA ALMADAN KURTULDULAR
Ukrayna Polis Müdürü Sergey Knyazev ise rehinelerin herhangi bir zarar görmeden ve yara almadan kurtarıldığını açıkladı.
Polis konuyla ilgili soruşturma başlattı.
Gizem Yetil