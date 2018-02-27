Ukrayna’daki çatışmalarda 8 polis yaralandı

Ukrayna’da parlamento binasına yürüyen bir grup ile polis arasında yaşanan çatışmalarda 8 polis yaralandı

Ukrayna’daki çatışmalarda 8 polis yaralandı
Ukrayna’da parlamento binası Verkhovna Rada’ya yürümek isteyen bir grup radikal ile polis arasında çatışma yaşandı. Kiev Emniyet Müdürü Andrey Krischenko yaşanan çatışmalarda 8 polisin yaralandığını söyledi. Emniyet amiri yaptığı açıklamada, “Çatışmada köprücük kemiği kırılan bir polis hastaneye kaldırıldı. Diğer memurlar ise tıbbı destek alıyorlar” şeklinde konuştu.

9 KİŞİ YAKALANDI

Krischenko, parlamento dışında yaşanan çatışmaları ‘iyi hazırlanılmış bir provokasyon’ olarak değerlendirdi ve provokatörlerin zorla içeri girip parlamento başkanı ile konuşmayı talep ettiklerini söyledi. Eylemlere katılan 9 kişiyi yakaladıklarını söyleyen Krischenko, bu kişilerin provokasyonlardan sorumlu olduğunu ifade etti.

'HER ŞEY KONTROL ALTINDA'

Parlamentonun dışındaki durumun normalleştiğini ifade eden Krischenko, “Olaylar duruldu ve her şey kontrolümüz altında, şu an yalnızca sözlü ihtarda bulunuyoruz” dedi. Başlatılan suç soruşturmasında ortaya atılan şiddet içeren eylemlerin yasa uygulamacılarına yönelik olduğu öğrenildi.

Parlamento binası dışında sabah saatlerinde başlayan çatışmalarda provokatörler polise taş ve molotofkokteyli attı. Ukrayna Parlamentosu üyesi Anton Gerashchenko provokasyonları, Gürcistan eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili’in yeni hareket güçlerinin desteklediğini söyledi.

(İHA)


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