Ukrayna ile Rusya arasında doğalgaz krizi

TAHKİM MAHKEMESİNE BAŞVURACAK



OLAYIN GEÇMİŞİ

Gizem Yetil

Poroşenko, enerji güvenliği toplantısında yaptığı konuşmada, Rusya ile yaşanan doğalgaz krizine değindi.Ukrayna enerji şirketi Naftogaz ile Rus enerji şirketi Gazprom arasındaki sözleşmenin tek taraflı olarak feshedilemeyeceğini belirten Poroşenko, bu yöndeki ifadelerin ise Gazprom’un sadece sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirme konusundaki isteksizliği ile açıklanabileceğine işaret etti.Poroşenko, "Eğer bu (sözleşmenin feshi) gerçekleşirse şüphesiz Naftogaz, Gazprom’un sorumsuzca eylemlerinden dolayı meydana gelen zararın ilaveten karşılanması için uluslararası tahkim mahkemesine başvuracaktır." diye konuştu.Ayrıca Poroşenko, Gazprom’un sözleşmeyi feshetmeyeceğine emin olduğunu vurgulayarak, bu durumun doğalgaz transitini tehdit etmediğini savundu.- Merkezi Stockholm’de bulunan Uluslararası Tahkim Mahkemesi, Gazprom’un Ukrayna’ya doğalgaz sevkiyatıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmediğine hükmederek, Rus şirketinin Naftogaz’a 2,56 milyar dolar tazminat ödemesini kararlaştırmıştı.- Rus enerji şirketi Gazprom ise Ukrayna’ya doğalgaz akışını başlatmayacağını açıklamıştı.- Daha sonra Gazprom Başkanı Aleksey Miller, Stockholm’deki Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nin kararını eleştirerek, mahkemedeki Ukrayna’ya doğalgaz satışı ve doğalgaz transitine yönelik sözleşmelerin feshedilmesi için derhal prosedüre başlayacaklarını bildirmişti.- Ukraynalı enerji şirketi Naftogaz’dan yapılan açıklamada ise bu yönde henüz Gazprom’dan herhangi bir belge gelmediği ifade edilmişti.