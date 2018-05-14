Groysman, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier ile yaptığı görüşmede, Kuzey Akım 2 projesine yönelik eleştirilerde bulundu.





Ukrayna’nın, Avrupa ülkeleri için güvenilir bir doğalgaz transit ülkesi olmaya devam edeceğini belirten Groysman, "Doğalgaz sevkiyat sistemimiz, Avrupalı tüketiciler için yüzde 100 güvenilir bir sistem olmaya devam edecek. Uluslararası ortaklarımızla birlikte bu sistemi daha da modern bir hale getirmeye hazırız." ifadelerini kullandı.





Kuzey Akım 2'nin jeopolitik bir proje olduğunu vurgulayan Groysman, "Proje Avrupa ülkeleri üzerinde siyasi baskı yaratmak amacıyla tasarlandı. Rusya için karlı olan bu proje, uzun vadede Avrupa’nın Rus gazına bağımlılığını arttıracak.” diye konuştu.





Almanya Ekonomi Bakanı Altmaier ise Ukrayna'yı güvenilir bir ticaret ortağı ve doğalgaz transit ülkesi olarak gördüklerinin altını çizerek, "Ukrayna'nın çıkarlarını gözetmemiz ve transit ülke konumunu devam ettirebilmesi için destek vermemiz gerekiyor." dedi.

Maliyeti 9,5 milyar dolar civarında olması beklenen Kuzey Akım 2 projesiyle, yılda 55 milyar metreküp Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya’ya sevk edilmesi planlanıyor. Başta ABD ve Ukrayna, Polonya ve Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında Gazprom’un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler de yer alıyor.

AA