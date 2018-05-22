Washington Examiner yazarı Tom Rogan'ın ‘Kırım Köprüsü'nü bombalayın' tavsiyesini verdiği makalesinin ardından benzer bir ses Ukrayna parlamentosundan da yükseldi. Ukraynalı milletvekili İgor Mosiyçuk, köprünün imha edilmesini önerdi.

112 Ukrayna televizyonunda konuşan Mosiyçuk "Kerç Köprüsü, düşmanca bir yapı. Neden mi? İşgal edilen topraklarımızı saldırganların anayurduyla birleştiriyor. Kırım'ın özgürleştirilmesi ve işgalden kurtarılmasında bu köprü stratejik bir nokta." dedi.

Toprakları için savaş durumunda olan her ülkenin düşmanca yapıları, köprüleri, tren istasyonlarını ve havalimanlarını imha etmeye çalıştığını ifade etti.

ABD'li muhafazakar yorumcu Tom Rogan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önceki gün açılışını yaptığı ve Kırım ile Rusya'yı bağlayan Kırım Köprüsü'nün bombalanması gerektiğini yazmıştı.

(Sputnik)