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Ulaş Aydemir yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, tek başına yaşayan Ulaş Aydemir (22) evinde ölü bulundu

Ulaş Aydemir yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
Çanakkale Biga ilçe merkezindeki bir cep telefonu mağazasında çalışan, bir süre önce ailesinin yanından İstiklal Caddesi’nde tuttuğu evde tek başına yaşamaya başlayan Ulaş Aydemir’den iki gündür haber alamayan arkadaşları, merak edip evine gitti.
 

YERDE HAREKETSİZ BULDULAR


Aydemir kapıyı açmayınca arkadaşları, kapıyı kırarak içeri girdi. Ulaş’ı yerde hareketsiz bir şekilde gören arkadaşları hemen durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.


SORUŞTURMA BAŞLATILDI


Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Ulaş Aydemir’in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ile savcının incelemesinin ardından Ulaş’ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.




 


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