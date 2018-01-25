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Ulaş Tuna Astepe kimdir? Sen Anlat Karadeniz Tahir kimdir?

Sen Anlat Karadeniz dizisinde Tahir Kaleli rolü ile karşımıza çıkan Ulaş Tuna Astepe kimdir? Ulaş Tuna Astepe kaç yaşındadır? İşte detaylar...

25 Ocak 2018, Perşembe 08:33
Ulaş Tuna Astepe kimdir? Sen Anlat Karadeniz Tahir kimdir?
ATV'de yayın hayatına başlayan Sen Anlat Karadeniz dizisinin başrol oyuncusu Ulaş Tuna Astepe oldu. Dizide "Tahir Kaleli" karakterine can veren Ulaş Tuna Astepe kimdir, kaç yaşındadır,nerelidir? İşte detaylar...
 

ULAŞ TUNA ASTEPE KİMDİR?


1 Ocak 1988'de İzmit'te dünyaya gelen oyuncu orta okul eğitimini de doğduğu yerde tamamladıktan sonra liseyi İstanbul Lisesi'nde okudu. Ardından Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Ulaş Tuna Astepe 2008 yılında çekilen Osmanlı Cumhuriyeti filminde kostüm asistanlığı yaptıktan sonra tiyatro ve televizyonda çeşitli projelerde yer aldı.

2012 yılında Cam Yapraklar oyununda rol aldı. Daha sonra izleyici onu Kenan İmizalioğlu'nun başrol oynadığı Karadayı dizisinde Orhan karakterine hayat verdi. Enson televizyonda Analar ve Anneler'de rol aldıktan sonra 2018'de de ATV'de yayın hayatına başlayan Sen Anlat Karadeniz'de "Tahir" karakterine hayat veriyor. 
 

ULAŞ TUNA ASTEPE'NİN SEVGİLİSİ VAR MI?


Ulaş Tuna Astepe sosyal medyayı sık kullanmıyor. Adına beğeni sayfaları açılan Ulaş Tuna Astepe çok az fotoğraf paylaşıyor. Yakışıklılığıyla dikkatleri üzerine çeken Ulaş Tuna Astepe'nin sevgilisi yok!
 

ULAŞ TUNA ASTEPE'NİN YER ALDIĞI PROJELER


DİZİLER

Analar ve Anneler - 2015 (Mustafa),
Karadayı - 2012-2015 (Orhan Kara),
Rüya-2017 (Alaz),
Sen Anlat Karadeniz - 2018 (Tahir)

FİLMLER

Körfez - 2016 (Selim)

KISA FİLM

Balık Havuzu - 2015,
Meşakkat ve Karısı - 2013,
Zayiat - 2013 (Mete),
Üniversiteli - 2010

TİYATROLAR

Babamın Cesetleri - 2013,
Cam Yapraklar - 2012,
Bayrak - 2011


SEN ANLAT KARADENİZ'DEKİ TAHİR ROLÜ HAKKINDA;


Namıdiğer Deli Tahir. 29 yaşında. Mert, hırçın, deli fişek, sabırsız bir Karadeniz delikanlısı. Ailenin sahip olduğu kum gemilerinde çalışıyor, şirket işlerinden hoşlanmıyor, Karadeniz'i, denizde olmayı çok seviyor. Kanı deli akıyor ama yüreği merhamet dolu. Kafası çok çalışıyor ama sağduyudan sınıfta kalır, öyle fevri, öyle inat, duygularıyla yaşıyor. Vicdanlı, sahiplenici, sivri dilli, korumacı ama ayarsız. Acayip başına buyruk. Ailesine laf söyletmez ama gereğinde onlarla da savaşır. Haksızlığa tahammül edemez, öfkelendi mi gözü kimseyi görmez. Çok kolay yakar yıkar, destursuz laf söylenmesi tavsiye edilmez.



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