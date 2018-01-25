Ulaş Tuna Astepe kimdir? Sen Anlat Karadeniz Tahir kimdir?

ULAŞ TUNA ASTEPE KİMDİR?

ULAŞ TUNA ASTEPE'NİN SEVGİLİSİ VAR MI?

ULAŞ TUNA ASTEPE'NİN YER ALDIĞI PROJELER



SEN ANLAT KARADENİZ'DEKİ TAHİR ROLÜ HAKKINDA;

Elif Bayram

ATV'de yayın hayatına başlayan Sen Anlat Karadeniz dizisinin başrol oyuncusu Ulaş Tuna Astepe oldu. Dizide "Tahir Kaleli" karakterine can veren Ulaş Tuna Astepe kimdir, kaç yaşındadır,nerelidir? İşte detaylar...1 Ocak 1988'de İzmit'te dünyaya gelen oyuncu orta okul eğitimini de doğduğu yerde tamamladıktan sonra liseyi İstanbul Lisesi'nde okudu. Ardındanmezun oldu.2008 yılında çekilen Osmanlı Cumhuriyeti filminde kostüm asistanlığı yaptıktan sonra tiyatro ve televizyonda çeşitli projelerde yer aldı.2012 yılındaoyununda rol aldı. Daha sonra izleyici onu Kenan İmizalioğlu'nun başrol oynadığı Karadayı dizisinde Orhan karakterine hayat verdi. Enson televizyonda Analar ve Anneler'de rol aldıktan sonra 2018'de de ATV'de yayın hayatına başlayan Sen Anlat Karadeniz'de "Tahir" karakterine hayat veriyor.Ulaş Tuna Astepe sosyal medyayı sık kullanmıyor. Adına beğeni sayfaları açılan Ulaş Tuna Astepe çok az fotoğraf paylaşıyor. Yakışıklılığıyla dikkatleri üzerine çeken Ulaş Tuna Astepe'nin sevgilisi yok!Analar ve Anneler - 2015 (Mustafa),Karadayı - 2012-2015 (Orhan Kara),Rüya-2017 (Alaz),Sen Anlat Karadeniz - 2018 (Tahir)Körfez - 2016 (Selim)Balık Havuzu - 2015,Meşakkat ve Karısı - 2013,Zayiat - 2013 (Mete),Üniversiteli - 2010Babamın Cesetleri - 2013,Cam Yapraklar - 2012,Bayrak - 2011Namıdiğer Deli Tahir. 29 yaşında. Mert, hırçın, deli fişek, sabırsız bir Karadeniz delikanlısı. Ailenin sahip olduğu kum gemilerinde çalışıyor, şirket işlerinden hoşlanmıyor, Karadeniz'i, denizde olmayı çok seviyor. Kanı deli akıyor ama yüreği merhamet dolu. Kafası çok çalışıyor ama sağduyudan sınıfta kalır, öyle fevri, öyle inat, duygularıyla yaşıyor. Vicdanlı, sahiplenici, sivri dilli, korumacı ama ayarsız. Acayip başına buyruk. Ailesine laf söyletmez ama gereğinde onlarla da savaşır. Haksızlığa tahammül edemez, öfkelendi mi gözü kimseyi görmez. Çok kolay yakar yıkar, destursuz laf söylenmesi tavsiye edilmez.