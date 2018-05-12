Ulaştırma Bakanı: HGS-OGS kaçak geçişlerinde 10 kat cezayı 4 kata indiriyoruz

KANAL İSTANBUL PROJESİ

ÇAMLICA KULESİ

YENİ HAVALİMANI



BANLİYO HATTI

KAÇAK GEÇİŞE AF OLACAK MI?

Adem Özdoğan

İstanbul Boğazı'na sahip çıkmamız gerekiyor. Kanal İstanbul 45 kilometrelik bir kanal olacak. Depremsellik çalışmalarını da yaptık. Uluslararası arenada uzman kuruluşlarla da çalıştık.18 Mart 2019'da köprü silüetinin ortaya çıkmasını hedefliyoruz. Kule yükseklikleri 318 metre olacak.Yüzde 89'u tamamlandı, hedefimiz 29 Ekim'de açılışını yapmak. 4-5 ana koridordan yollara bağlantısı olacak.Haftaya Halkalı-Kazlıçeşme arası test sürüşü yapacağız.HGS OGS'de kaçak geçişlerde 10 kat cezayı 4 kata indiriyoruz. Yüzde 25 indirim yapıyoruz. 950 Milyon TL'lik cezanın yüzde 60'ından vazgeçeceğiz"