Esnaf İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor Kentler Zirvesi

Ulaştırma Bakanı: HGS-OGS kaçak geçişlerinde 10 kat cezayı 4 kata indiriyoruz

HGS ihlali yapanlara verilen, ücretin 10 katı para cezası Meclis’e sunulan yeni teklifle 4 kata indiriliyor. NTV yayınına katılan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, indirimin geriye dönük borçlar için de geçerli olduğunu söyledi 

Ulaştırma Bakanı: HGS-OGS kaçak geçişlerinde 10 kat cezayı 4 kata indiriyoruz
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
 

KANAL İSTANBUL PROJESİ


İstanbul Boğazı'na sahip çıkmamız gerekiyor. Kanal İstanbul 45 kilometrelik bir kanal olacak. Depremsellik çalışmalarını da yaptık.  Uluslararası arenada uzman kuruluşlarla da çalıştık. 
 

ÇAMLICA KULESİ


18 Mart 2019'da köprü silüetinin ortaya çıkmasını hedefliyoruz. Kule yükseklikleri 318 metre olacak.
 

YENİ HAVALİMANI


 Yüzde 89'u tamamlandı, hedefimiz 29 Ekim'de açılışını yapmak. 4-5 ana koridordan yollara bağlantısı olacak.


BANLİYO HATTI 


 Haftaya Halkalı-Kazlıçeşme arası test sürüşü yapacağız. 
 

KAÇAK GEÇİŞE AF OLACAK MI?


 HGS OGS'de kaçak geçişlerde 10 kat cezayı 4 kata indiriyoruz. Yüzde 25 indirim yapıyoruz. 950 Milyon TL'lik cezanın yüzde 60'ından vazgeçeceğiz"


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

İstanbul'da ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

İstanbul'da ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
Irak'ta oy verme işlemi başladı

Irak'ta oy verme işlemi başladı
Kaçak geçiş yapana af geliyor

Kaçak geçiş yapana af geliyor
Emeklilere bayram müjdesi

Emeklilere bayram müjdesi

Döktaş'ın yüzde 93 hissesi Güriş Grubu tarafından satın alındı

Döktaş'ın yüzde 93 hissesi Güriş Grubu tarafından satın alındı
SPK'dan Akbank'ın başvurusuna onay

SPK'dan Akbank'ın başvurusuna onay
Yasa teklifi TBMM'ye sunuldu! Cezalar yüzde 60 azalıyor

Yasa teklifi TBMM'ye sunuldu! Cezalar yüzde 60 azalıyor
11 Mayıs Cuma güncel altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)

11 Mayıs Cuma güncel altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)
THY yolcu sayısında rekor kırdı

THY yolcu sayısında rekor kırdı
Güriş Grubu, Döktaş'ı satın aldı!

Güriş Grubu, Döktaş'ı satın aldı!
İstanbul'un kabusu oldu! Cezası 236 lira

İstanbul'un kabusu oldu! Cezası 236 lira