Pilotunun kaçırılma sinyali verdiği Kharkov / İstanbul seferini yapan ve 110 yolcu taşıyan uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi. Güvenlik güçlerinin ikna ettiği hava korsanı yaklaşık bir saat sonra teslim oldu.

PGT 751 sefer sayılı Pegasus Havayolları'na ait uçağın 2-F numaralı koltukta oturan Ukraynalı yolcusu tarafından Soçi'ye yönlendirilmek istendiği öğrenildi. Yolcunun uçak havadayken ayağa kalkarak, "uçakta bomba var şeklinde bağırdığı" öne sürüldü. Öte yandan pilotun sinyal vermesinin ardından Balıkesir 'deki 191. filoya ait bir F-16 savaş uçağının da havalandı. Uçak inişinin ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 110 yolcusuyla güvenli bir bölgeye bekletildi.



TESLİM OLDU

Heyecanlı anların ardından hava korsanıyla konuşan güvenlik birimleri Ukraynalı şahsı teslim olmaya ikna etti. Uçağın pilotu İlyas Karagülle, iyiyiz diye mesaj verdi.



ULAŞTIRMA BAKANLIĞI: BOMBA TEHDİDİ YAPILDI



Ulaştırma Bakanlığı kaçırılma sinyali nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na inen uçakla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Karkiv (Ukrayna) – Sabiha Gökçen seferini yapan Pegasus Havayollarına ait ve içerisinde 110 yolcu bulunan uçak, yolculardan birinin bomba tehdidinde bulunması nedeniyle tüm tedbirler alınarak emniyetli bir şekilde Sabiha Gökçen Havalimanı’na indirilmiştir. Park pozisyonuna alınan uçakta güvenlik ekipleri incelemelerini sürdürmektedir. Sabiha Gökçen Mülki İdare Amiri Başkanlığı’nda bir ekip de konuyu tüm detaylarıyla araştırmaktadır.





NEDEN 2F NUMARALI KOLTUKTA OTURDU

Kokpite en yakın yer ilk üç sıra. Business sınıf olarak da satılan uçağın ilk üç sırasının biletleri daha pahalı. Korsan kokpite yakın oturarak, kokpit kapısını gözetlemek istedi. Ancak 11 Eylül'den sonra uçakların kokpitlerine giriş şifre ile sınırlandırıldı. Yani korsan girmek için kapıyı zorlasa bile giremedi.

SAVAŞ UÇAKLARI NEDEN HAVALANDI

Uçağın kaçırılma sinyalini göndermesinden sonra Balıkesir'deki askeri üsten 2 F-16 savaş uçağı havalandı. Bunun nedeni kaçırılan uçağın rotası belirlemek. Savaş uçakları uçağı yakın markaja alarak rotasını değiştiriyor. Böylece nereye gideceği belli olmayan uçağın rotası çiziliyor. Veya en tehlikeli senaryoyu önlemek için de savaş uçakları kullanılıyor. 11 Eylül'de kent merkezine yönlenen ve ikiz kuleleri yıkan uçaklar, terörist eylemin bilançosu daha yüksek olmasın diye havada patlatılıyor.