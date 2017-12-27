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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına personel alımı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, 13 ulaştırma ve haberleşme uzmanı ile 4 Avrupa Birliği uzman yardımcısı alınacak.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına personel alımı
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına sözlü giriş sınavı ile 13 ulaştırma ve haberleşme uzman yardımcısı istihdam edecek.

Sözlü sınava başvurular, 8 Ocak 2018'e kadar Bakanlığa şahsen veya posta yoluyla yapılacak.

Bakanlık, sözlü giriş sınavı ile 4 Avrupa Birliği uzman yardımcısı alacak. Adaylar, 15-26 Ocak'ta Bakanlığa şahsen veya posta yoluyla başvurabilecek.

Her iki sınava da girmeye hak kazanan adayların listesi, www.udhb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.
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