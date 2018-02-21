Uli Hoeness'ten Bayern Münih-Beşiktaş değerlendirmesi

Şampiyonlar Ligi
ikinci turunda temsilcimiz Beşiktaş
'ı Allianz Arena
'da 5-0
mağlup eden Bayern Münih
'in başkanı Uli Hoeness
mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmanın başlarında bir hayli zorlandıklarına dikkat çeken Hoeness, "İlk yarıdaki zorlu başlangıcın ardından oyun ritmimizi yakalamayı başardık.
" sözlerini kullandı.
"FANTASTİK"
Arjen Robben
'in oyuna girmesini 'fantastik'
olarak niteleyen Bavyera
ekibinin başkanı "Türkiye'ye kendimizden emin gideceğiz. Bu yüzden sonuçtan son derece memnunuz.
" şeklinde konuştu.
Beşiktaş'ın Bayern Münih'i Vodafone Park
'ta ağırlayacağı rövanş karşılaşması 14 Mart
'ta oynanacak.
Erdinç Şahin