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Uli Hoeness'ten Bayern Münih-Beşiktaş değerlendirmesi

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda temsilcimiz Beşiktaş'ı evinde 5-0'la mağlup eden Bayern Münih'te başkan Uli Hoeness maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Uli Hoeness'ten Bayern Münih-Beşiktaş değerlendirmesi
Şampiyonlar Ligi ikinci turunda temsilcimiz Beşiktaş'ı Allianz Arena'da 5-0 mağlup eden Bayern Münih'in başkanı Uli Hoeness mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın başlarında bir hayli zorlandıklarına dikkat çeken Hoeness, "İlk yarıdaki zorlu başlangıcın ardından oyun ritmimizi yakalamayı başardık." sözlerini kullandı.
 

"FANTASTİK"


Arjen Robben'in oyuna girmesini 'fantastik' olarak niteleyen Bavyera ekibinin başkanı "Türkiye'ye kendimizden emin gideceğiz. Bu yüzden sonuçtan son derece memnunuz." şeklinde konuştu.

Beşiktaş'ın Bayern Münih'i Vodafone Park'ta ağırlayacağı rövanş karşılaşması 14 Mart'ta oynanacak.


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