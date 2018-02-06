Ülke genelinde hava nasıl olacak? Meteoroloji'den açıklama

YURT GENELİNDE HAVA TAHMİNİ

DON OLAYI BEKLENİYOR

Gizem Yetil

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde kar, yağmur, soğuk hava yerini güneşli günlere bırakacak.Yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin çok bulutlu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Bilecik, Kütahya, Uşak, Aydın, Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinin yağmurlu, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.Önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey bölgelerde mevsim normalleri civarında, diğer kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Genellikle doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.