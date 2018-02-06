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Ülke genelinde hava nasıl olacak? Meteoroloji'den açıklama

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre ülke genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Ülke genelinde hava nasıl olacak? Meteoroloji'den açıklama
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde kar, yağmur, soğuk hava yerini güneşli günlere bırakacak. 
 

YURT GENELİNDE HAVA TAHMİNİ


Yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin çok bulutlu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Bilecik, Kütahya, Uşak, Aydın, Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinin yağmurlu, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
 

DON OLAYI BEKLENİYOR


Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey bölgelerde mevsim normalleri civarında, diğer kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
 


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