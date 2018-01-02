Ülker'den 2 milyar liralık satış hamlesi



ÇOK SAYIDA ŞİRKET, İŞTİRAKİ



56 BİN ÇALIŞANI VAR

Adem Özdoğan

Pladis, Yıldız Holding'in yüzde 100 iştiraki konumunda bulunuyor. KAP'a Cuma akşamı yapılan açıklamaya göre, borsa dışında gerçekleşen alım işleminde pay başına fiyat 19.5 lira olarak belirlendi.Açıklamada, Yıldız Holding'in söz konusu satış işlemini atıştırmalık kategorisindeki varlıklarını, hisselerinin tamamına sahip olduğu istiraki Pladis bünyesinde toplama stratejisinin devamı olarak gerçekleştirildiği belirtildi. Buna göre, Yıldız Holding Pladis vasıtasıyla, Ülker Bisküvi hisselerinin sahibi olmaya devam edecek.Yıldız Holding, Aralık 2016'da da Ülker Bisküvi'nin yüzde 21'ine karşılık gelen 71.82 milyon adet hisseyi Pladis Foods Limited'a satmıştı. Son gerçekleşen satışla bu oran yüzde 51'e çıktı.Ülker hisseleri saat 11.10'da yüzde 0.61 düşüşle 19.55 liradan işlem görüyor.Türkiye'nin önde gelen şirketlerden biri konumundaki Ülker Bisküvi A.Ş'nin iştiraki konumunda ise, Ülker Çikolata A.Ş Biskot Bisküvi A.Ş, Atlas Gıda Pazarlama A.Ş., Reform Gıda A.Ş, Godiva Belgium BVBA gibi çok sayıda şirket bulunuyor.Toplam 56 bin çalışanı bulunan Yıldız Holding'in 16 bin çalışanı ise Türkiye dışında.