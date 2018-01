Ülkü Ocakları'ndan ittifak açıklaması

'DÜN OLDUĞU GİBİ BUGÜN DE HAZIRIZ'



'MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ'



'DEVLET BAHÇELİ BEY'İ ANLAMAK İSTEMEYENLER OLACAKTIR'



'SİNSİ OYUNLARA ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ'

Abdulkadir Selvi: Gül’le hesaplaşma Bahçeli ile ittifak

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi Beştepe'ye davet etti

Haber Merkezi

Ülkü Ocakları Genel Başkanı, MHP lideri'nin yolunda oldukları yönünde yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik içinde birbirlerine kenetlenerek, omuz omuza, gönül gönüle vererek her türlü ihaneti ve hainliği yerle bir edeceklerini ifade etti.Kılavuz, 'Devletimizin bekası ve milletimizin selameti adına akılları zorlayan mücadeleyi her şart altında ortaya koyacağız. Bizler, Ülkü Ocaklılar, milliyetçi-ülkücüler, bu emanetin şerefli taşıyıcısı olmaya dün olduğu gibi bugün de hazır ve nazırız. 'Önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben' şiarını kendisine ilke edinen bilge liderimiz milli meselelerde her zaman olduğu gibi siyaset üstü bir tavır sergilemiş mukaddesatımıza yönelen saldırıları bertaraf etmiştir.Devlet Bahçeli Bey’in emrinde, Türk milletinin hizmetinde; isimsiz, beklentisiz, menfaatsiz, ikbal ve istikbal kaygısı gütmeden; meçhul askerler, vatan aşıkları olarak bu vatana hizmet, bu milleti yüceltmek ve yükseltmek gayesiyle mücadelemizi son nefer son nefes ve son damla kana kadar sürdüreceğiz.Gücümüzü Cenab-ı Allah’tan ve davamızdan alarak, kararlılığımızı Türklük ve İslamiyet’te bularak, önümüzde dağlar, denizler, okyanuslar olsa da hepsini aşıp, liderimizin önderliğinde muzaffer olacağız" şeklinde konuştu.Büyük Türk milleti varlık kavgası verirken, Türk milleti ile aynı kaderi paylaşan Türk milliyetçileri, ülkücüler asla ve kata geri durmayacak hele hele küçük hesaplar peşine asla düşmeyecektir" diyen Kılavuz konuşmasında özetle şunları söyledi:Zamanında rahmetli Başbuğumuz Alparslan Türkeş’i anlamayanlar olduğu gibi şu anda da liderimiz Devlet Bahçeli Bey’i de anlamayanlar ve yahut anlamak istemeyenler olacaktır. İnandığımız değerler uğruna mücadelemizi belki de farklı anlamlarda yorumlayacaklardır.Ama Allah’a şükürler olsun ki biz kendimizden eminiz ve vazifemizin bilincindeyiz. Kim ne derse desin yılmadan, yıkılmadan anamız, yarimiz, namusumuz olarak gördüğümüz vatanımızı ne pahasına olursa olsun ölümüne savunacağız.Ömürlerini sadece muhalefet etmek ve fitne çıkarmak için harcayan, yoğurt beyaz desek inatla hayır siyah diyecek menfaatperestlerle, memleket ve millet adına zerre kadar kaygısı olmayan sözde özgürlük ve demokrasi havarisi olan sakat zihniyetin ve miadını doldurmuş siyasi cambazların milletimiz üzerinde kurdukları sinsi oyunlara asla izin vermeyeceğiz.Milletimizin birliğine kast eden her fırsatta çatışma ortamına sokarak kaos yaratmaya çalışan bu şahıslardan toplumun her kesimi bıkıp usanmıştır. Kurtkaya olup elini çözemeyenler bu vatan telakkisini idrak edemedikleri gibi liderinin emrinde Kurtkaya olup tereddütsüz elini çözecek olan ülkücüleri de hiçbir zaman anlayamayacaklardır.Devşirilmemiş Türk çocukları olan ülkücüler 'kahrolsun Türk düşmanları' dedikçe, bu vatana bu millete hizmet aşkıyla yanıp tutuştukça, liderinin söylemlerini emir telakki ettikçe bu cephe sarsılmayacak, bu topraklarda bölücülük ve fitne tohumu yeşermeyecektir.Büyük bir aşkla haykırıyoruz bu vatan bizim, bu millet bizim bu devlet bizim bu bayrak bizimdir. Türkiye Türk’tür, Türk kalacaktır.'İHA