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ultrAslan’dan Üsküp’e yardım

Galatasaray taraftar gruplarından ultrAslan’ın Bilgi Üniversitesi temsilciliği, Makedonya’nın başkenti Üsküp’te kurdukları sınıf ve kütüphanenin açılışını yaptı.

ultrAslan’dan Üsküp’e yardım
Galatasaray taraftar gruplarından ultrAslan’ın Bilgi Üniversitesi temsilciliği, Makedonya’nın başkenti Üsküp’te Mustafa Kemal Atatürk İlkokulu’na medya sınıfı ve kütüphane kurdu.

Başkente bağlı Koliçan köyünde bulunan ilkokulda, taraftar grubunun kurucuları arasında yer alan Murat Elsaleh’in anısına kurulan medya sınıfı ve kütüphanenin açılışı, gerçekleştirildi.
 

"KARDEŞLERİMİZİN GELECEKLERİNE IŞIK TUTMAK"


ultrAslan’ın Bilgi Üniversitesi temsilciliği tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye’nin dört bir yanında kardeşlerimizin geleceklerine ışık tutabilmek için açtığımız kütüphanelerimizi, dünyanın her tarafında açmaya ve küçük kardeşlerimize destek olurken adlarını dünyanın her yerinde duyurmaya var gücümüzle devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, medya sınıfı ve kütüphaneye bilgisayar, projeksiyon aleti, masa, sandalye ve raf bağışı yapıldığı da belirtildi.

AA


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