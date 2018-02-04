Uludağ'da iğne atsan yere düşmüyor!



FESTİVAL KAPSAMINDA 5 BİN ÖĞRENCİ GELDİ

Adem Özdoğan

Türkiye'nin en önemli kış turizmi olarak bilinen Uludağ tatilcilerin akınına uğradı. Sömestr tatilinin bitmesine rağmen Uludağ'da yoğunluk devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen 6 bin öğrenci festival için Uludağ'da buluştu. 1. oteller bölgesi ve 2. oteller bölgesinde uzun araç kuyrukları meydana geldi. Kayak yapmak isteyen tatilciler pistleri doldururken yoğun rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı. Ayrıca hava sıcaklığı en düşük sıfırın altında 10 derece en yüksek 0 derece olarak ölçüldü.Otel Müdürü Erçin Yalçın," Uludağ şuan da hınca hınç dolu. Festival kapmasında yaklaşık olarak 5 binin üzerinde öğrenci geldi. Bizim otelimiz de yüzde yüz dolu aşağıdan gelen insan trafiği yoğun, bu yoğunluğu pistlerde görebiliyoruz. Bu sene Uludağ'a daha çok talep var yüzde 20'lik bir artış var" dedi.