Uludağ'da sömestir yoğunluğu! Adım atacak yer kalmadı

KAR KALINLIĞI 130 SANTİMETREYE ULAŞTI

Senim Tanay

Okulların tatile girmesi ve hafta sonu olmasıyla birlikte çocuklarını alan vatandaşlar Uludağ’a akın etti.Yerli ve yabancı binlerce turist pistleri doldurdu. Pistlerde kayak ve snowboard yaprak vakit geçiren tatilciler Uludağ’ın tadını çıkartıyor.Pistlerin en renklisi ise acemi kayakçılar oldu. Düşen ve birbirleriyle çarpışan acemi kayakçılar neşeli görüntüler sergiledi. Telsiyej ve teleskide uzun kuyruklar oluştu.Kar kalınlığının 130 santimetre olarak ölçüldüğu Uludağ’da güneşli hava olması tatilcileri mutlu etti.