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Uludağ'da sömestir yoğunluğu! Adım atacak yer kalmadı

Uludağ, yarıyıl tatilinin başlamasıyla tatilci akınına uğradı. Yerli ve yabancı turistler kayak pistlerini doldurdu

20 Ocak 2018, Cumartesi 14:54
Uludağ'da sömestir yoğunluğu! Adım atacak yer kalmadı
Okulların tatile girmesi ve hafta sonu olmasıyla birlikte çocuklarını alan vatandaşlar Uludağ’a akın etti.

Yerli ve yabancı binlerce turist pistleri doldurdu. Pistlerde kayak ve snowboard yaprak vakit geçiren tatilciler Uludağ’ın tadını çıkartıyor.

KAR KALINLIĞI 130 SANTİMETREYE ULAŞTI

Pistlerin en renklisi ise acemi kayakçılar oldu. Düşen ve birbirleriyle çarpışan acemi kayakçılar neşeli görüntüler sergiledi. Telsiyej ve teleskide uzun kuyruklar oluştu.



Kar kalınlığının 130 santimetre olarak ölçüldüğu Uludağ’da güneşli hava olması tatilcileri mutlu etti.



 


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