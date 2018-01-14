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Uludağ'da tatilci akını! Otellerde yer kalmadı

Uludağ’da tatilci akını sebebiyle adım atacak yer kalmadı. Uludağ’a çıkmak isteyen yerli ve yabancı turistler ise teleferikte metrelerce kuyruk oluşturdu. Otellerin doluluk oranı festival ve sömestr tatiline az bir süre kalması sebebiyle yüzde yüze ulaştı

Uludağ'da tatilci akını! Otellerde yer kalmadı
Kış Turizmin en önemli merkezlerinden olan Uludağ, festival ve sömestr tatili öncesi tatilcilerin akınına uğradı. Uludağ’a çıkmak isteyen günübirlikçiler ile yerli ve yabancı tatilciler ise teleferikte metrelerce kuyruk oluşturdu.


OTELLER DOLDU TAŞTI!


Kayakçılar pistlere akın ederken, Uludağ’da adım atacak yer kalmadı. Otellerin doluluk oranı ise neredeyse yüzde yüze ulaştığı öğrenildi. Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, oteller bölgesinde kar kalınlığı 92 santimetre ölçüldü. Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 10, en yüksek sıfırın altında 6 derece olduğu Uludağ’da kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

 
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