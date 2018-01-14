Uludağ'da tatilci akını! Otellerde yer kalmadı



OTELLER DOLDU TAŞTI!

Adem Özdoğan

Kış Turizmin en önemli merkezlerinden olan Uludağ, festival ve sömestr tatili öncesi tatilcilerin akınına uğradı. Uludağ’a çıkmak isteyen günübirlikçiler ile yerli ve yabancı tatilciler ise teleferikte metrelerce kuyruk oluşturdu.Kayakçılar pistlere akın ederken, Uludağ’da adım atacak yer kalmadı. Otellerin doluluk oranı ise neredeyse yüzde yüze ulaştığı öğrenildi. Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, oteller bölgesinde kar kalınlığı 92 santimetre ölçüldü. Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 10, en yüksek sıfırın altında 6 derece olduğu Uludağ’da kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.