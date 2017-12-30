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Uludağ'da yılbaşı yoğunluğu! Adım atacak yer kalmadı

Kış turizminin göz bebeği Uludağ’da yeni yıla saatler kala yoğunluk yaşanıyor. Otellerin yüzde 100 doluluk oranına ulaştığı Uludağ’da, tatilci ve turistler kayak yaparak tatilin tadını çıkartıyor

30 Aralık 2017, Cumartesi 15:19
Uludağ'da yılbaşı yoğunluğu! Adım atacak yer kalmadı
Kış turizminin gözde kayak merkezlerinden Uludağ’da hafta sonu ve yılbaşı yoğunluğu yaşanıyor. Yeni yıla saatler kala Uludağ’daki otellerde yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldı. Hava sıcaklığının eksi 2 derece olduğu Uludağ’da kar kalınlığı 83 santimetre olarak ölçüldü.

TELESİYEJDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Hafta sonu tatilini hem de yılbaşı tatilini fırsat bilen tatilci ve turistler, kayak yapmanın keyfini çıkardı. Kayakçıların pistlere çıkmak için akın ettiği telesiyejde uzun kuyruklar oluştu.



Tatilciler, pistlerde fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Öte yandan Jandarma Arama Kurtarma ekipleri de pistlerde olabilecek olumsuz olaylara karşı önlem alıyor.

Berktuğ ÖNCÜ/DHA
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