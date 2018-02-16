Uludağ'dan gelen suların aktığı Gökdere'de ceset bulundu

Büşra Kamış

Edinilen bilgiye göre, Uludağ'ın zirvesinden gelen Gökdere'de bir kişinin suların içerisinde yattığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Tarihi Irgandı Köprüsü'nün altında bir kişinin yatar vaziyette olduğunu gören polis ekipleri, yatan kişinin ceset mi yoksa manken mi olduğunu belirlemek için AFAD ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, suya girip, yaptığı incelemede suyun içerisinde cansız halde yatanın ceset olduğunu belirledi. Bir kadına ait olduğu tahmin edilen kişinin nasıl öldüğüyle alakalı incelemeler sürüyor. Ayrıca cesedin üzerinde sopanın saplanmış şekilde durduğu görüldü.