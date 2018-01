Uludağ için müthiş plan: 2019'da liderler zirvesi yapılacak

DAVOS'UN PABUCUNU DAMA ATACAK ZİRVE GELİYOR



YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ



KONGRE MERKEZİ YAPILACAK



2019’A KADAR TAMAMLANACAK

FİNANSMAN İÇİN TAM DESTEK



ULUDAĞ LEVEL ATLAYACAK

DAVOS

Adem Özdoğan

Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ’ın hak ettiği noktaya ulaşması için Bakanlık düğmeye bastı. Yenişafak'tan Büşra Soyal'ın haberine göre Bölgedeki çoğu kaçak ve görüntü kirliliğine neden olan yapılar yıkıldı. Sırada ise kamuya ait tesisler var. Uludağ’da hali hazırda işletilen tüm özel tesisler de mercek altında. Bölgedeki yıpranmış otellerin yenilenmesi için bir çalışma başlatılacak. Artık Uludağ’da çöp kutusuna kadar her şeyin bir standardı olacak.Dünyanın her yerinden dört mevsim turist çekilmesi için Uludağ’a yönelik tanıtım atağı da gündemde. Öncelikli olarak Uludağ’ı uluslararası arenada temsil edecek bir logo hazırlanacak. Tanıtımda Uludağ’ı zirveye çıkartacak en önemli girişim ise önümüzdeki yıl düzenlenmesi planlanan uluslararası zirve olacak. Dünya liderlerinin ağırlanmasının planlandığı zirve ile Davos’un pabucunun dama atılması hedefleniyor…Konu ile ilgili Yeni Şafak’a değerlendirmelerde bulunan Bursa Valisi İzzettin Küçük, hali hazırda Bursa’ya önemli projeler yapıldığını, düzenlenecek zirve ile söz konusu yatırımların artacağını açıkladı.‘’Bünyesinde iş dünyası için otel binası, tez odaları, grup çalışma odaları, kütüphane, konferans salonları, kafeterya, restoranlar, yüzme havuzları, spor ve SPA merkezini barındıran Yaşam Boyu Eğitim Merkezi'nin temelinin atıldığını belirten Bursa Valisi Küçük, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hayat geçirilen yatırımın sene sonuna kadar tamamlanacağını ifade etti.Uludağ’ın dört mevsim turist çekmesi ve hak ettiği konuma yükselmesi için bölgeye pek çok yatırımın yapıldığının altını da çizen Vali Küçük, bölgede katlı otoparkları ve pist alanlarının yanı sıra bir de kongre merkezi yapılacağını belirtti.Uludağ’a geliş-gidişleri rahatlatmak için bölgede yol genişletme çalışmalarının da gerçekleştirildiğini aktaran Vali Küçük, Zirvenin düzenleneceği 2019’un Ocak ayına kadar tüm çalışmaların tamamlanmasının planlandığını söyledi.Projenin finansmanına ilişkin detayları da paylaşan Vali Küçük, “Yaşam Boyu Eğitim Merkezi zaten Ticaret ve Sanayi Odası tarafından karşılanıyor. Oteller özel şirketler tarafından yapılıyor. Dünya çapında düzenlenecek Liderler Zirvesi’nin ise devlet destekli olması, hükümet tarafından karşılanması bekleniyor. Bununla birlikte biz de Valilik olarak elimizden gelen desteği sağlarız” diye konuştu.Önümüzdeki sene düzenlenecek uluslararası çaptaki dünya liderler zirvesi ile Uludağ’ın yeni bir ‘level’a geçeceğini söyleyen Bursa Valisi Küçük, “Uludağ şu anda bir kayak merkezi ve yüzde 80-90 oranında Türk turistleri ağırlıyor. Yapılacak yeni yatırımlar ve düzenlenecek bu zirve ile birlikte Uludağ kongre merkezinin de başkenti olacak. Bölgede turizm canlanacak ve sadece birkaç ay turist çeken bölge, yılın 12 ayında da büyük ilgi odağı olacak. Davos gibi Bursa’nın da ismi uluslararası alanda ön plana çıkacak” açıklamasında bulundu.Karla kaplı güzelliği ve kayak merkezi ile ön plana çıkan Davos, Uludağ ile benzerlik gösteriyor. Yapılacak yatırımlar ve düzenlenecek zirve ile Uludağ’ın Davos gibi dünya çapında ses getirmesi amaçlanıyor. Her yıl İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlendiği için "Davos Zirvesi" de denilen "Dünya Ekonomik Forumu" (WEF) 1971 yılında, Cenevre Üniversitesi'nde işletme profesörü Klaus Schwab tarafından kuruldu. Amaç, uluslararası anlaşmazlıkları çözmek için bir platform oluşturmaktı. Siyasi liderler foruma ilk kez 1974 yılında davet edildi.Dünya Ekonomik Forumu, zamanla önde gelen işadamları ve siyasetçileri bir araya getirerek küresel sorunların tartışıldığı bir zirve haline geldi. Forum, konferansların yanı sıra araştırma raporları da yayınlıyor. Zirve 100'den fazla ülkeden yaklaşık 3 bin siyasetçi ve iş dünyasının liderlerini bir araya getiriyor.