Ulusal parkta cinsel ilişkiye girip internete yüklediler!

140 BİN KEZ İZLENDİ

13 DAKİKALIK VİDEO ÜNLÜ BİR SİTEYE YÜKLENDİ

PEK ÇOK ŞİKAYET VAR

Nazlı Erdol

İspanyol çift, ülkede bulunan'nda cinsel içerikli film çekti. Çiftin 100 ile 600 euro arasında para cezasına çarptırılacağı açıklandı.Bölgenin oldukça popüler bir yer olmasına rağmen çiftin kimse tarafından görülmediği öğrenilirken, çiftin videosu 140 bin defa görüntülendi.Yılda yaklaşık 170 bin ziyaretçiye sahip milli parkta ilişkiye girerek bunu videoya kaydeden cesur çift, 13 dakikalık bu kaydı popüler bir cinsel içerikli film sitesine yükledi.Videoda kadının adıolarak geçmesine rağmen bunun takma isim olduğu ve çiftin kimliğinin henüz tespit edilemediği açıklandı.bu uygunsuz davranış ile ilgili şikayetler aldığını açıkladı.Bu durum'nın popüler turistik mekanlarında, açık havada gerçekleşen ilk cinsel ilişki skandalı değil. Daha önce de benzer durumlarla karşılaşılmıştı.