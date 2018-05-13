Uluslararası Haber Ajansları Konferansı başladı

Türkiye'yi Anadolu Ajansının temsil ettiği Uluslararası Haber Ajansları Konferansı, 22 ülkeden haber ajanslarının katılımıyla Pakistan'da toplandı.

Pakistan resmi haber ajansı Associated Press of Pakistan (APP) ile iş birliği bulunan haber ajanslarının katılımıyla İslamabad'da başlayan konferansa Anadolu Ajansını Uluslararası Haberler Yayın Yönetmeni Faruk Tokat temsil etti.

22 ülkeden haber ajanslarının katıldığı konferans, Federal Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Marriyum Aurangzeb ile Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral Nasır Han Janjua'nın konuşmalarıyla başladı.

Aurangzeb, medyanın demokrasinin gelişmesinde önemli rol oynadığını belirterek tüm devlet ve hükümet binalarını bilgi alma özgürlüğü çerçevesinde gazetecilere açtıklarını söyledi.

Ülke nüfusunun yüzde 60'lık bölümünü 15 ila 35 yaşındaki gençlerin oluşturduğunu ifade eden Aurangzeb, sosyal medyadaki yanlış bilgilerle de mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayarak "Geleneksel medya da kendisini sosyal medyada geliştirerek yanlış bilgiyle ve dezenformasyonla mücadele etmeli." dedi.

Korgeneral Janjua da "Global ve Bölgesel Güvenlikte Pakistan'ın Rolü" konulu sunum yaptı. Janjua, Pakistan'ın her zaman terörün karşısında yer aldığını ancak dünyada hala terörle ilişkilendirildiğini söyledi.

Sovyet işgaline karşı Afganistan'a destek verdiklerini ancak Afganistan'daki savaştan ve terörden en çok zararı gören ülkenin Pakistan olduğuna işaret eden Janjua, "11 Eylül'ü yapanlara karşı da ABD'nin yanında yer aldık. Ama Sovyet işgalinde olduğu gibi 11 Eylül'den sonra da en çok zararı biz gördük. Bize terörle mücadele etmediğimiz söyleniyor. Sınır ötesi operasyonlarla Afganistan'da 11 bini aşkın El Kaide üyesini etkisiz hale getirdik." diye konuştu.

Janjua, dağlık Afganistan-Pakistan sınır hattının havadan çekilmiş görüntülerini göstererek "Bize yeterince mücadele etmediğimizi söyleyenlere sesleniyorum; Gelin bu dağlarda bize yardım edin, gelin bu uçurumlarda, vadilerde bize destek olun, sınır ötesi operasyonlar yaparken yanımızda yer alın, bize lojistik destek sağlayın." ifadelerini kullandı.

Dağlık alanlar dışında sınır hattının bazı şehirleri ikiye böldüğünü söyleyen Janjua, "Sınırlar evleri bile ikiye böldü. Bazı evlerin bir odası sınırın bir tarafında, diğer odası öteki tarafında kaldı. Böyle bir ortamda sınır kontrolü olmayan sınır kapılarımızdan insanlar huzur içinde girip çıkabiliyor. Bu sınırlarda yaşanan terör nedeniyle 48 bin insanımız şehit oldu. Biz de bu teröre karşı 2014'te başlattığımız Zarb-e Azb operasyonuyla bölgede kontrolü tamamen sağladık." dedi.

Janjua, Pakistan'ın dünyada terör ve güvenlik problemleriyle anıldığını belirterek terör propagandasını ve terörün etkilerini yok etmek için başlattıkları altyapı ve kalkınma çalışmaları sonucunda Pakistan'ın önemli bir turizm, ekonomi ve ulaşım merkezi haline gelmesini planladıklarını sözlerine ekledi.

Uluslararası Haber Ajansları Konferansı, pazartesi günü Başbakan Şahid Hakan Abbasi'nin katılacağı programla sona erecek.