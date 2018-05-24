Yazar İngilizceye çevrilen ‘Flights’ (Koşucular) isimli romanıyla 50 bin sterlinlik ödülü kitabın İngilizce çevirmeni Jennifer Croft ile paylaşacak. Ödülün jüri başkanı Lisa Appignanesi, Tokarczuk’u “Muhteşem bir mizah duygusuna, hayal gücüne ve kendine güvenen, capcanlı bir üsluba sahip” bir yazar olarak niteledi.

KİTABIN TÜRKÇE BASIMI DA VAR

Yazarın kitabı 2016 yılında Alabanda Yayınları tarafından Türkçe basıldı. Ödülü geçen yıl David Grossmann kazanmıştı.