Uluslararası Man Booker Ödülü'nü Olga Tokarczuk kazandı
Edebiyat dünyasının en saygın ödüllerinden biri kabul edilen Uluslararası Man Booker Ödülleri’nin bu yılki kazananı Polonyalı yazar Olga Tokarczuk oldu
Yazar İngilizceye çevrilen ‘Flights’ (Koşucular) isimli romanıyla 50 bin sterlinlik ödülü kitabın İngilizce çevirmeni Jennifer Croft ile paylaşacak. Ödülün jüri başkanı Lisa Appignanesi, Tokarczuk’u “Muhteşem bir mizah duygusuna, hayal gücüne ve kendine güvenen, capcanlı bir üsluba sahip” bir yazar olarak niteledi.
KİTABIN TÜRKÇE BASIMI DA VAR
Yazarın kitabı 2016 yılında Alabanda Yayınları tarafından Türkçe basıldı. Ödülü geçen yıl David Grossmann kazanmıştı.