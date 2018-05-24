Uluslararası Man Booker Ödülü'nü Olga Tokarczuk kazandı

Edebiyat dünyasının en saygın ödüllerinden biri kabul edilen Uluslararası Man Booker Ödülleri’nin bu yılki kazananı Polonyalı yazar Olga Tokarczuk oldu

24 Mayıs 2018, Perşembe 13:41
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Yazar İngilizceye çevrilen ‘Flights’ (Koşucular) isimli romanıyla 50 bin sterlinlik ödülü kitabın İngilizce çevirmeni Jennifer Croft ile paylaşacak. Ödülün jüri başkanı Lisa Appignanesi, Tokarczuk’u “Muhteşem bir mizah duygusuna, hayal gücüne ve kendine güvenen, capcanlı bir üsluba sahip” bir yazar olarak niteledi.

KİTABIN TÜRKÇE BASIMI DA VAR

Yazarın kitabı 2016 yılında Alabanda Yayınları tarafından Türkçe basıldı. Ödülü geçen yıl David Grossmann kazanmıştı. 

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