Uluslararası uzay istasyonu özelleştirilecek



TİCARİ KULLANIM ÖN PLANA ÇIKIYOR



Adem Özdoğan

Soz zamanlarda özel şirketlerler uzay yatırımları ve projeleri konusunda çok hızlı hareket etmeye başladı.iddiasına göre Donald Trump yönetimiyönelik federal finansal desteği iptal etmeyi düşünüyor. Yönetim 2024 yılından itibaren özel şirketleri bu konuda öncü yapmak istiyor.ABD hükümeti bugüne kadarcivarında bir rakamı Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (ISS) hizmetine sunmuştu. Bunun yanında Rusya Federal Uzay Ajansı, Japonya Uzay Araştırma Ajansı, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansı ve ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi(NASA) ortaklığında kurulan istasyon içindebir bütçe ayrılması konuşuluyor.Washington Post tarafından ulaşılan belgelerde detaylar hakkında bilgi bulunmuyor. Bu durumda ISS üzerinde söz hakkı olan diğer ülkelerinde ne söyleyeceği oldukça önem taşıyor. Tüm bunların yanında senatörlerin bir bölümü ISS ve NASA’ya ayrılan bütçeyi eleştirmenin yanında bu yatırımlarınolduğunu belirtirken. Karşı görüşteki senatörler iseISS’nin federal düzeyde fon ile çalışması gerektiğini vurguluyor.Bu söylentiler şimdilik Washington Post tarafından ortaya çıkarılmış olsa da Trump yönetiminin bu miktarda olan bütçelere sıcak bakmadığı daha önce biliniyordu. Bunun yanında Uluslararası Uzay İstasyonu’nun,ile işletilmesi onun ticari bir oluşum olmasının önüne geçiyor.