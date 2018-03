Uluslararası uzmanlık derneklerinden "Dünya HPV Günü"

DÜNYA HPV GÜNÜ İÇİN DSÖ'YE BAŞVURULDU

Can Hakman

Avrupa Jinekolojik Onkoloji Derneği (ESGO) Başkan Yardımcısı ve Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Jinekolojik Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Gültekin, Human Papilloma Virüsün (), cinsel yolla bulaştığını ve rahim ağzı kanseri oluşumuna yol açabildiğini belirtti.HPV'nin dünya genelinde en sık görülen enfeksiyonlar arasında yer aldığını vurgulayan Gültekin, 200'den fazla tipi bulunan virüsün 14'ünün kanser yapan yüksek riskli virüsler arasında bulunduğunu ifade etti.Gültekin, bu virüsler arasında HPV 16-18'in dünyanın her yerinde rahim ağzı kanserlerinin yüzde 70'inden sorumlu olduğuna dikkati çekerek, "Tütün kullanımı akciğer kanseri riskini 10 misli artırıyor, HPV-16 enfeksiyonu da rahim ağzı kanseri riskini 300 misli artırıyor." uyarısında bulundu.HPV'nin tüm dünyada görülen kanserlerin yüzde 5'inden doğrudan sorumlu olduğuna işaret eden Gültekin, şunları kaydetti:"Her yıl dünya genelinde 500 bin kadın doğrudan HPV'ye bağlı kanser oluyor. Erkeklerde ise her yıl yaklaşık 35 bin erkekte doğrudan HPV'ye bağlı kanser gelişiyor.Türkiye'de HPV sıklığı diğer pek çok ülkeye göre düşük. 30 yaş üzeri 3,5 milyon kadının taramasında HPV-DNA pozitifliği yüzde 4 oranında. Bu rakam pek çok ülkede yüzde 8-15 arasında değişiyor. Tüm erkek kanserlerinin yüzde 1'i, kadın kanserlerinin ise yüzde 5'i doğrudan HPV'ye bağlı gelişiyor. Her yıl her 100 bin kadının 155'inde genital siğil görülüyor."Doç. Dr. Gültekin, HPV virüslerinden yüzde yüz korunmanın tek yolunun aşılanmak oluğunu belirterek, "Yeni geliştirilen aşılar HPV'ye bağlı kanserlerin yüzde 90'ını önleyebilir." dedi.Dünya genelinde HPV'ye bağlı kanser yükünün fazla olduğunu dile getiren Gültekin, bu durumun gelecekte en çok gelişmekte olan ülkeleri vuracağının öngörüldüğünü ifade etti.Gültekin, bilimsel gerçekleri vurgulamak, sağlık otoritelerini uyarmak, HPV konusunda toplumdaki farkındalığı artırmak, sağlık yöneticilerinin aşı ve HPV-DNA ile binlerce insanın ölümünü önleyebileceklerini vurgulamak için Dünya Papillomavirüs Derneği (International Papillomavirüs Society-IPVS) tarafından, Dünya Kanser Teşkilatı (UICC), Avrupa Jinekolojik Kanser Farkındalık Grupları (ENGAGE), Avrupa Jinekolojik Onkoloji Derneği (ESGO), Avrupa Kolposkopi Derneği (EFC) ve Akdeniz Ülkeleri Kanser Önleme Grubu'nun (MTCC) katılımıyla 4 Mart tarihinin "Dünya HPV Günü" ilan edildiğini belirtti.Her yıl 4 Mart'ta dünya genelinde farkındalık çalışmaları yürütüleceğini anlatan Gültekin, "Dünya Sağlık Örgütü'ne de (DSÖ) resmi gün olması için başvuruda bulunuldu." diye konuştu.Gültekin, kampanya sloganının "Bana Aşkını Ver, HPV'ni Değil (Give me Your Love, Not HPV)" olarak belirlendiğini anlatarak, kampanya detaylarına "www.givelovenothpv.org" adresinden ulaşılabileceğini söyledi.AA