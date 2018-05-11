Uluslararası Yüksek Öğretimde Disiplinler Arası İşbirliği konferansı gerçekleşti
Uluslararası Yüksek Öğretimde Disiplinler Arası İşbirliği konferansına ev sahipliği yapan Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ) kardeş üniversitesi olan Moldova Amerikan Üniversitesi (AUM), 30 farklı ülkeden 50 üniversiteyi ağırladı
ÖĞRENCİLER KARİYER PLANLAMALARINDA DAHA ÇOK FIRSATI DEĞERLENDİREBİLECEK
Konferansta kardeşliğin simgesi olan ekmek ve su ikram edildi. GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar yapmış olduğu açıklamasında, AUM ev sahipliğinde gerçekleşen konferans bünyesinde, üniversitelerin yapılarına inovatif bakış getirecek fikirler ve araştırmaların paylaşıldığını belirterek, üniversiteler arası ve üniversite içi fakülteler arası işbirliği çalışmalarına yön tutacak konuların tartışıldığını söyledi. Akpınar, konferansta üniversiteler arası ortak diploma programlarına kadar, öğrencilere yan dal, çift dal uygulamasının nasıl ilerletilebileceği hakkında kapsamlı sunumlar yapıldığını vurguladı. Bu şekilde yapılacak işbirliklerinin, fakültelerin ilerlemesini sağlayacağına vurgu yapan Akpınar, öğrencilerin de mezuniyet sonrası kariyerlerinde daha çok fırsatı değerlendirmelerinde olanak sağlanacağını söyledi.
İHA